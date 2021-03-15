Son dakika haber: DÜZCE Cinsel saldırıyla suçladığı arkadaşını öldüren zanlı tutuklandı - Son Dakika

Cinsel saldırıyla suçladığı arkadaşını öldüren zanlı tutuklandı

DÜZCE'nin Kaynaşlı ilçesinde dün yaşanan olayda, Afganistan uyruklu Ali M., birlikte uyuşturucu kullandıktan sonra kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu iddia ettiği vatandaşı Nur M.'yi bıçaklayarak öldürdü. Ali M., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, dün saat 19.00 sıralarında Kaynaşlı'ya bağlı Üçköprü köyünde meydana geldi. Afganistan uyruklu gençler, birlikte kaldıkları evde uyuşturucu madde kullandıktan sonra Nur M., iddiaya göre Ali M.'ye cinsel saldırıda bulundu. İkili arasında çıkan kavganın büyümesi üzerine, Ali M., kendisine Nur M.'yi göğsünden defalarca bıçakladı. Nur M. kanlar içerisinde yerde kalırken, evdeki diğer kişilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve acil sağlık ekipleri geldi. Nur M.'nin olay yerinde hayatını kaybettiği anlaşılırken, jandarma ekipleri Ali M., öldürülen Nur M.'nin ağabeyi Kasım M. ve evdeki diğer 6 kişiyi gözaltına aldı.

Şüpheli 6 kişi, jandarmadaki ifadelerinin ardından Cumhuriyet Savcısı talimatıyla serbest bırakılırken, katil zanlısı Ali M. ve öldürülen Nur M.'nin ağabeyi Kasım M., Düzce Adliyesi'ne sevk edildi. Şüphelilerden Ali M., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanırken, Kasım M. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.