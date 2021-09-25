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Son dakika: Cip, elektrikli motosiklete çarptı; 10 yaşındaki çocuk öldü, baba yaralandı - Son Dakika

Son dakika: Cip, elektrikli motosiklete çarptı; 10 yaşındaki çocuk öldü, baba yaralandı

25.09.2021 07:14

Son dakika haberi... Cip, elektrikli motosiklete çarptı; 10 yaşındaki çocuk öldü, baba yaralandıADANA'da cip, elektrikli motosiklete çarptı.

Cip, elektrikli motosiklete çarptı; 10 yaşındaki çocuk öldü, baba yaralandı

ADANA'da cip, elektrikli motosiklete çarptı. Kaza sonucu, 10 yaşındaki Suriye uyruklu çocuk öldü, babası yaralandı. Kazanın ardından kaçan cipin sürücüsü, polis tarafından gözaltına alındı.

Kaza, gece yarısı merkez Seyhan ilçesi Güney Kuşak Bulvarı alt geçidinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi açıklanmayan 34 AJ 8796 plakalı cip, alt geçitte Suriye uyruklu Muhammed İzzo'nun (35) kullandığı elektrikli bisiklete arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet ve baba-oğul yaklaşık 50 metre savruldu. Cipin sürücüsü ise kaza yerinden kaçtı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Kazada ağır yaralanan baba-oğul, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Başından ağır darbe alan çocuk, doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Hastanede tedavisi devam eden baba Muhammed İzzo'nun da hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi. Baba-oğulun, çiçek ve pamuk şeker sattıkları, iş sonrası eve dönerken kaza geçirdikleri öğrenildi.

KAÇAN SÜRÜCÜ DÜŞEN PLAKADAN BULUNDU

Öte yandan, kaçan sürücü ise aracın plakasının kaza sırasında yola düşünmesi sonucu polis tarafından tespit edilerek, kısa sürede gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Son dakika: Cip, elektrikli motosiklete çarptı; 10 yaşındaki çocuk öldü, baba yaralandı
Son dakika: Cip, elektrikli motosiklete çarptı; 10 yaşındaki çocuk öldü, baba yaralandı
Son dakika: Cip, elektrikli motosiklete çarptı; 10 yaşındaki çocuk öldü, baba yaralandı
Son dakika: Cip, elektrikli motosiklete çarptı; 10 yaşındaki çocuk öldü, baba yaralandı

Suriye, Polis, Kaza, Ölü, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika: Cip, elektrikli motosiklete çarptı; 10 yaşındaki çocuk öldü, baba yaralandı - Son Dakika


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