Son dakika! Cip uçuruma yuvarlandı: Şehit annesi ve babası yaralandı - Son Dakika
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Son dakika! Cip uçuruma yuvarlandı: Şehit annesi ve babası yaralandı

29.03.2022 00:57
Son dakika! Cip uçuruma yuvarlandı: Şehit annesi ve babası yaralandı

Son dakika haberlerine göre Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde otomobilin 30 metre yükseklikten uçuruma yuvarlanan cipte bulunan şehit babası ve annesi yaralandı.

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde otomobilin 30 metre yükseklikten uçuruma yuvarlanan cipte bulunan şehit babası ve annesi yaralandı.

Kaza, Kastamonu'nun Bozkurt ilçesi Bahçe Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şehit Ömer Şenel'in babası Cemal Şenel idaresindeki Nissan marka cip, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde yoldan çıkarak yaklaşık 30 metre yükseklikteki uçuruma yuvarlandı. Şehit Ömer Şenel'in babası Cemal Şenel ile annesi Emine Şenel, yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen ekipler ve vatandaşlar tarafından araçtan çıkartılan Cemal Şenel ve Emine Şenel, Bozkurt Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazada kullanılmaz hale gelen cip, traktör yardımıyla uçurumdan çıkartıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KASTAMONU

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Kastamonu, Bozkurt, Bahçe, Şehit, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika! Cip uçuruma yuvarlandı: Şehit annesi ve babası yaralandı - Son Dakika


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