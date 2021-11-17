KORUCUBAŞI SALDIRI ANINI ANLATTI

Şırnak'ın Cizre ilçesinde PKK'lı teröristlerin el yapımı patlayıcı ile düzenlemiş olduğu bombalı saldırıdan yaralı olarak kurtulan güvenlik korucubaşı Emin Negiz, saldırı anını anlattı. Hastanede tedavisi süren Negiz, bu tür saldırıların terörle mücadelede kendisine güç verdiğini söyledi. Yaşanan bu saldırının ilk ve son saldırı olmayacağını ifade eden Negiz, "Dün gece Konak Mahallesi Bozalan TOKİ Konutları mevkiinde güvenlik korucusu arkadaşlarla oturuyorduk.O esnada güvenlik korucusu arkadaşıma 'haydi çarşıya gidelim' dedik. Arabayla geriye çıktığımız esnada arabanın ön tarafından bir ses geldi. Arkadaşım da kafasını camdan çıkartıp yere bakınca siyah bir poşet olduğunu söyledi. Ben de arabamı sol tarafa park edip yerdeki poşete baktım. Poşetin ağzını açınca poşetin ağır olduğunu fark ettik. Poşeti daha fazla ellemeden emniyeti arayıp şüpheli paket ihbarı yaptığım esnada bunlar el bombası düzenekli patlayıcı uzaktan kumanda ile infilak ettirdiler" dedi.

'DAVAMIZDAN VAZGEÇMEYECEĞİZ'8 yıl önce de Konak Mahallesi'ndeki evine aynı tarihte saldırı gerçekleştiğini ifade eden Negiz, "Bu saldırı bence tesadüf değil. PKK terör örgütü ne zaman fırsat bulursa o zaman saldırıyor. Şehit abisi ve güvenlik korucubaşı olarak 30 yıldır PKK terör örgütü ile mücadele ediyoruz ve hiçbir zaman biz davamızdan vazgeçmeyeceğiz. Ben ilk şehit ve gazi de değilim, son şehit ve gazi de olmayacağım. 30 yıldan bu yana bu mücadelemize devam ediyoruz. Bu saatten sonra da devam edeceğiz. Türkiye Cumhuriyeti devleti için bayrağımız için vatanımız için mücadelemize devam edeceğiz. Bunlar ne kadar saldırırsa ben terörle mücadelede daha ileriye gidip daha fazla ve kararlılıkla mücadele edeceğim. Allah şahidim olsun PKK terör örgütü ve yandaşları HDP olsun, yandaşları olsun ne kadar saldırırlarsa ben daha fazla ve seve seve terör örgütü ve yandaşları ile mücadele etmeye devam edeceğim" ifadelerini kullandı.Sekvan KÜDEN/CİZRE(Şırnak), -

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