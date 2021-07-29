Cizre'de Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri Dicle Nehri kenarında bulunan parklarda vatandaşlarla görüştü, salgınla mücadele uygulanması gereken tedbirleri anlattı, aşının önemi ile ilgili bilgilendirici broşür dağıttı.

Ülke genelinde aşı oranının artırılması için yürütülen çalışmalara polis ekipleri de destek veriyor.

Şırnak 'ın Cizre ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri park ve çay bahçelerinde vatandaşlara Kovid-19'a karşı aşının önemini anlattı.

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