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Son dakika... Cizre polisi çocukları suçtan spor ve sosyal aktivitelerle uzaklaştırıyor - Son Dakika

Son dakika... Cizre polisi çocukları suçtan spor ve sosyal aktivitelerle uzaklaştırıyor

08.12.2021 14:39
Son dakika... Cizre polisi çocukları suçtan spor ve sosyal aktivitelerle uzaklaştırıyor

Son dakika haberleri: Şırnak'ın Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğü çocuk ve gençleri kötü alışkanlıklardan ve suçtan uzak tutmak için başlattığı 'Umuda Açan Nergis Çiçekleri" isimli Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destek Programı (ÇOGEP) projesi kapsamında okçuluk kursu açıldı.

Şırnak'ın Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğü çocuk ve gençleri kötü alışkanlıklardan ve suçtan uzak tutmak için başlattığı 'Umuda Açan Nergis Çiçekleri" isimli Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destek Programı (ÇOGEP) projesi kapsamında okçuluk kursu açıldı.

Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliğinin hayata geçirdiği 'Umuda Açan Nergis Çiçekleri' isimli Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destek Programı (ÇOGEP) Projesi kapsamında İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü bünyesinde çocuklara ve gençlere yönelik okçuluk kursu açıldı. Cudi Mahallesi İdil Caddesi üzerinde bulunan İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğünde açılan okçuluk kursu İlçe Emniyet Müdürü Eren Öztürk'ün katılımı ile gerçekleştirildi. Emniyet Müdürü Öztürk, kursun açılışını gerçekleştirdikten sonra kursa kayıtlı öğrencilerle birlikte ok talimi yaparak öğrencilerle keyifli ve eğlenceli vakit geçirdi. - ŞIRNAK

Son dakika... Cizre polisi çocukları suçtan spor ve sosyal aktivitelerle uzaklaştırıyor
Son dakika... Cizre polisi çocukları suçtan spor ve sosyal aktivitelerle uzaklaştırıyor
Son dakika... Cizre polisi çocukları suçtan spor ve sosyal aktivitelerle uzaklaştırıyor
Son dakika... Cizre polisi çocukları suçtan spor ve sosyal aktivitelerle uzaklaştırıyor
Son dakika... Cizre polisi çocukları suçtan spor ve sosyal aktivitelerle uzaklaştırıyor
Son dakika... Cizre polisi çocukları suçtan spor ve sosyal aktivitelerle uzaklaştırıyor
Son dakika... Cizre polisi çocukları suçtan spor ve sosyal aktivitelerle uzaklaştırıyor

Hisarcık, Okçuluk, Şırnak, Cizre, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika... Cizre polisi çocukları suçtan spor ve sosyal aktivitelerle uzaklaştırıyor - Son Dakika


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