Son dakika: Cizre polisinden, okula yeni başlayan öğrencilere çanta ve kırtasiye yardımı - Son Dakika

Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliğinde görevli polisler, 1. sınıf öğrencilerine çanta ve kırtasiye yardımında bulundu.

İlçe Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği görevlileri tarafından ilçede okula başlayacak 1. sınıf öğrencileri okullarında ziyaret edildi.

Ziyarette, öğrencilerle eğlenceli vakit geçirildi, okul idarelerince önceden belirlenen maddi durumu yetersiz veya ebeveynleri vefat etmiş olan öğrencilere okul çantaları ve kırtasiye malzemeleri dağıtıldı.