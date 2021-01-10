Şırnak'ın Cizre ilçesinde yaşayan dengbej Asker Ciziri geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.
Cizre Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından fotoğrafı ölümsüz dengbejler arasına konulan Ciziri (66) kalp krizi geçirdi.
Ciziri kaldırıldığı Cizre Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Davut Sinanoğlu da yayınladığı taziye mesajında, dengbejliğin önemli temsilcilerinden Asker Ciziri'nin vefatını üzüntüyle öğrendiğini belirterek, Ciziri'ye Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır diledi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika: Cizreli dengbej Asker Ciziri kalp krizi sonucu hayatını kaybetti - Son Dakika