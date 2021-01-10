Son dakika: Cizreli dengbej Asker Ciziri kalp krizi sonucu hayatını kaybetti - Son Dakika

Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Davut Sinanoğlu da yayınladığı taziye mesajında, dengbejliğin önemli temsilcilerinden Asker Ciziri'nin vefatını üzüntüyle öğrendiğini belirterek, Ciziri'ye Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır diledi.

Cizre Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından fotoğrafı ölümsüz dengbejler arasına konulan Ciziri (66) kalp krizi geçirdi.

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