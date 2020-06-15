Son dakika! Club Brugge'den Diagne'yi şoke eden karar!

Spor Arena Dış Haber | Club Brugge yönetimi, futbolculara dağıtılan şampiyonluk primini Diagne'ye vermeme kararı aldı.

Spor Arena Dış Haber | Club Brugge yönetimi, futbolculara dağıtılan şampiyonluk primini Diagne'ye vermeme kararı aldı. Belçika basınında yer alan haberlerde Diagne için 13 milyon euro satın alma opsiyonu bulunan Brugge'ün bu opsiyonu kullanmayacağını Galatasaray'a bildirdiği belirtildi.

Belçika'da sezonun sona ermesiyle kulüple bir bağı kalmayan Diagne'ye 1,4 milyon euro olan şampiyonluk priminin verilmeyeceği söylendi.

Belçika'da çıktığı 12 maçta 4 gol atan Diagne, Şampiyonlar Ligi'nde oynanan PSG maçında penaltı kullanmak için takım arkadaşıyla tartışmış ve sonrasında süresiz kadro dışı bırakılmıştı.



Haber Yayın Tarihi:

Son Dakika

River Plate yöneticisi Francescoli: Kapımız Falcao'ya sonuna kadar açık

F.Bahçe yönetimi, nargile içerken görüntülenen Kruse'nin biletini kesti

İtalyanların "Yeni Ronaldo" olarak lanse ettiği Alpaslan Tahsin'le Galatasaray da ilgileniyor

Jose Mourinho, Fenerbahçe'nin de gündeminde yer alan Thiago Silva'yı Tottenham'a istiyor

Muslera'nın sakatlığının ardından Galatasaray, 10 yıl sonra kaleci arayışlarına başlayacak

Galatasaray'dan Rize maçının hakemi Yaşar Kemal Uğurlu'ya çok sert tepki: Cellat başıdır

Manchester United'ın kalecisi David de Gea'dan Muslera'ya geçmiş olsun mesajı

Ünlü modeller Tamra Dae ve Melody Rae, iç çamaşırlarıyla basketbol maçı yaptı

Galatasaray, Muslera'nın yerine Sinan Bolat ve Lung'u transfer etmeyi düşünüyor

Eski Fenerbahçeli Adil Rami, Pamela Anderson ile yatak odası sırlarını ifşa etti

Ayağı iki yerden kırılan Muslera, doğum gününde ameliyat olacak

Club Brugge, Galatasaray'dan kiraladığı Diagne'nin sözleşmesini feshetti

Ünlü spikerin yürüyüş sırasında eğilerek verdiği poz beğeni rekoru kırdı

Rıdvan Dilmen, Muslera'nın ayağının kırılmasına neden olan VAR protokolüne isyan etti: 1.5 yıldır bas bas bağırıyorum

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: Max Kruse apandisit ameliyatı oldu