Son Dakika: "Cobotlar" yüksek yatırım getirisi sunuyor - Son Dakika

Son Dakika: "Cobotlar" yüksek yatırım getirisi sunuyor

Son dakika haberleri... Mitsubishi Electric, farklı sektörlere çözüm sağlayan MELFA ASSISTA kolaboratif robotlarıyla (cobotlar) insan gücü için optimize edilmiş bir desteğin yanı sıra potansiyel olarak yüksek yatırım getirisi sunuyor.

Son Dakika:

Mitsubishi Electric, farklı sektörlere çözüm sağlayan MELFA ASSISTA kolaboratif robotlarıyla (cobotlar) insan gücü için optimize edilmiş bir desteğin yanı sıra potansiyel olarak yüksek yatırım getirisi sunuyor.

Mitsubishi Electric açıklamasına göre, insanla iş birliği halinde çalışan kolaboratif robotlar kısa sürede robotik alanın en hızlı büyüyen parçası haline geldi. Koruma düzeneklerine duyulan ihtiyacı ortadan kaldıran kolaboratif robotlar kurulum için gerekli alandan tasarruf sağlayarak özellikle yüzey alanının büyük önem taşıdığı tesisler için kayda değer bir avantaj da sunuyor.

Kolay programlama ve sistem konfigürasyonu sayesinde kurulumları son derece rahat olan kolaboratif robotlar, üretim verimliliğini artırmak için sade ve tekrar eden görevleri yerine getirme potansiyelinin yanı sıra uzmanlık gerektiren görevleri gerçekleştirmek için gerekli esneklik ve ayarlanabilirlik olanaklarını sunuyor.

Mitsubishi Electric, farklı sektörlere çözüm sağlayan MELFA ASSISTA kolaboratif robotlarıyla insan gücü için optimize edilmiş bir desteğin yanı sıra potansiyel olarak yüksek yatırım getirisi sunuyor ve üretime uzun süre ara vermeden devam edilmesini sağlıyor. Kolaboratif robotların ilk kurulumu ve sonradan farklı yerlerde kullanımı, Mitsubishi Electric'in "Dijital İkiz" uygulamasıyla sağlanıyor.

Ambalaj, gıda, hızlı tüketim malları ve tıbbi ilaç gibi sektörlerin otomasyon sistemlerinden yüksek beklenti ve talepleri oluyor. Robotların sadece kısıtlı bir görev aralığıyla sınırlı kalması ise uygulama fırsatlarının kaçırılması ve yatırım getirisinin etkilenmesine neden olabiliyor.

Bu nedenle yakın zamanda hayatımıza giren insanla işbirliği içinde çalışan kolaboratif robotlar, kısa sürede robotik alanın en hızlı büyüyen parçası haline geldi. Cobot olarak da isimlendirilen iş birliğine yatkın kolaboratif robotlar, koruma düzeneklerine duyulan ihtiyacı ortadan kaldırıyor ve kurulum için gerekli alandan tasarruf sağlayarak özellikle yüzey alanının büyük önem taşıdığı tesisler için avantaj sunuyor.

Kolay programlama ve sistem konfigürasyonu sayesinde kurulumları ve yeniden kurulumları rahat olan kolaboratif robotlar, üretim verimliliğini artırmak için sade ve tekrar eden görevleri yerine getirme potansiyelinin yanı sıra uzmanlık gerektiren görevleri gerçekleştirmek için gerekli esneklik ve ayarlanabilirlik olanaklarını da sunuyor.

Mitsubishi Electric, son olarak MELFA ASSISTA kolaboratif robotlarıyla kolun doğrudan istenen konumuna hareket ettirildiği ve manuel yönlendirmeli yeni bir öğretim stratejisi geliştirdi. Operatörler, koldaki öğretim panelinde yer alan tek bir düğmeye basarak konumu robot programına ekleyebiliyor. Bununla birleştirilen sezgisel, dokunmatik, grafik programlama aracı RT VisualBox ise programlama bilgisi gerektirmeden sofistike uygulamaların oluşturulmasını kolaylaştırıyor.

Hijyen, özellikle gıda ve içecek sektöründeki en önemli konular arasında yer alıyor. Kir toplanmalarını önleyen, temizlenmesi kolay, pürüzsüz ve eğimli yüzeylere sahip MELFA ASSISTA kolaboratif robotların gıda sınıfında yer alan H1 yağı ise dişliler dahil tüm bağlantı noktalarında kullanılabiliyor.

MELFA ASSISTA kolaboratif robotları, tıbbi ilaç üretiminin duyarlı ve hassas görevlerine yönelik olarak Mitsubishi Electric'in endüstriyel robotlarının sahip olduğuna (±0.02mm) yakın bir ±0.03mm tekrar hassasiyeti sunuyor. Pek çok robot tasarımı için sunulan sayı, ±0.1mm düzeylerindeyken MELFA ASSISTA kolaboratif robotlarının sahip olduğu bu daha yüksek hassasiyet düzeyi çok çeşitli endüstriyel sektörlerin montaj uygulamalarında oldukça önemli bir özellik olarak öne çıkarak otomotiv sektörü dahil pek çok uygulamada başarısını kanıtlıyor. İzleme teknolojisiyle de kolaylıkla birleştirilebilen bu robotlar; dozlama, karıştırma ve sayımdan porsiyonlama, kontrol ve işaretlemeye kadar her türlü ilaç üretim uygulamalarını ideal hale getiriyor.

Dijital İkiz ile yüksek yatırım getirisi

Bazı son kullanıcılar, önemli bir güvenlik özelliği olmasına rağmen kolaboratif robotların hız sınırlamalarının kullanım alanlarını daralttığını ve potansiyel yatırım getirisini azalttığını bildiriyor. Mitsubishi Electric, MELFA ASSISTA ile bu soruna yanıt veriyor ve bu cobotlara insanların yanında çalışmadığı zamanlarda yüksek hızda çalışma modu sunarak standart bir endüstriyel robot olarak kullanılabileceğini gösteriyor.

Kolaboratif robotların ilk kurulumu ve sonradan farklı yerlerde kullanımı, Mitsubishi Electric'in paketinde sunduğu "Dijital İkiz" ile sağlanıyor. Kullanıcılar, RT VisualBox ve RT Toolbox3 yazılımlarıyla canlı üretime geçmeden önce kolaboratif robotların istenilen performansı sağlayabilmesini simüle ederek ispatlayabiliyor. Dijital İkiz kullanılan MELFA ASSISTA'nın çalışması, performansı ve hassasiyeti, çevrimdışı simülasyon ortamında yeniden ayarlanabiliyor.

Dijital İkiz'in parameter ve programdaki yapılan iyileştirmeleri teyit edildiğinde değişiklikler yüklenerek gerçek fabrika operasyonunda kullanılabiliyor. Tüm bu işlemler üretime uzun süre ara vermeden veya üretim üzerinde risk oluşturmadan yapılabiliyor. Mitsubishi Electric'in MELFA ASSISTA kolaboratif robotları, tüm bu özellikleriyle insan gücü için optimize edilmiş bir desteğin yanı sıra çok yüksek yatırım getirisi potansiyelini de sunuyor.

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.09.2020 11:37 - Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son Dakika: 'Cobotlar' yüksek yatırım getirisi sunuyor - Son Dakika Ekonomi

YORUMLAR

Son Dakika

Tahrik etmeye devam ediyorlar! Yunan Cumhurbaşkanı, 13 Eylül'de Meis Adası'na ayak basacak Son Dakika: ABD'den tüm taraflara Doğu Akdeniz'de tansiyonu düşürme çağrısı Koronavirüs testi pozitif çıkan adaylar, KPSS'ye ayrı salonlarda girecek Ünlü oyuncu Seray Kaya, "vertigo" hastalığına yakalandı Galatasaray, eski Fenerbahçeli Josef de Souza'nın peşine düştü İran'da rejim karşıtı gösterilere katılan güreşçi Navid Afkari'ye idam cezası verildi Ünlü şarkıcı Lara'nın evinde çıkan yangında eşyaları küle döndü Adliye önünde silahlı kavga; 1 ölü, 1 yaralı Fenerbahçe'yle davalık olan Max Kruse'nin Union Berlin'de lisansı çıktı 2 gündür kayıp olarak aranan katibin cansız bedeni bulundu Trabzonspor Manuel Fernandes'le iki kez transfer görüşmesi yaptı İki kardeşten tarlada silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı Aycan Yanaç'tan Survivor itirafı: Bir ara adadan kaçmaya çalıştım 16 yaşındaki genç, eli kız arkadaşına dokunan yolcuyu tabanca kabzasıyla döverek öldürdü Paylaştığı video ile Atatürk'e hakaretler eden şahıs, sosyal medyayı ayağa kaldırdı
İmparator Tatlıses ekranlara dönüyor! İbo Show, Star TV'de yayınlanacak İmparator Tatlıses ekranlara dönüyor! İbo Show, Star TV'de yayınlanacak         
13:47
Lionel Messi'nin babası Jorge'den, ayrılık için ilk resmi açıklama: Barcelona'da kalması zor görünüyor Lionel Messi'nin babası Jorge'den, ayrılık için ilk resmi açıklama: Barcelona'da kalması zor görünüyor         
13:44
Beyoğlu'nda milyonluk lüks aracıyla karpuz sattı, gazetecileri görünce kaçtı Beyoğlu'nda milyonluk lüks aracıyla karpuz sattı, gazetecileri görünce kaçtı         
13:06
Küçük yaşta kıza cinsel istismarda bulunan şahıs tutuklandı Küçük yaşta kıza cinsel istismarda bulunan şahıs tutuklandı         
12:48
Araç muayene istasyonlarında kredi kartıyla ödeme yapılabilmesi için çalışma başlatıldı Araç muayene istasyonlarında kredi kartıyla ödeme yapılabilmesi için çalışma başlatıldı         
12:25
Korona semptomlarında kan grubu belirleyici rol oynuyor: A grubu ağır, 0 grubu hafif atlatıyor Korona semptomlarında kan grubu belirleyici rol oynuyor: A grubu ağır, 0 grubu hafif atlatıyor         
12:09
Kurtlar Vadisi'nin 'Tombalacı'sı Haldun Boysan, son yolculuğuna uğurlandı Kurtlar Vadisi'nin 'Tombalacı'sı Haldun Boysan, son yolculuğuna uğurlandı         
11:34
Evden kepçeyle çıkarılabilen cansız beden sonrası, mahalleli temizliğe girişti Evden kepçeyle çıkarılabilen cansız beden sonrası, mahalleli temizliğe girişti         
11:33
Douglas Costa ile sevgilisi Nathalia Felix'in Türkiye tatili sona erdi Douglas Costa ile sevgilisi Nathalia Felix'in Türkiye tatili sona erdi         
11:18
'Festivale gidiyorum' dedi, 8 yıldır dönmedi 'Festivale gidiyorum' dedi, 8 yıldır dönmedi         
11:17
Şanlıurfalı vatandaş, yıllardır geçimini litresi 10 milyon dolar olan akrep sıvısını üreterek sağlıyor Şanlıurfalı vatandaş, yıllardır geçimini litresi 10 milyon dolar olan akrep sıvısını üreterek sağlıyor         
11:08
Ünlü oyuncu Yasemin Özilhan 3. kez anne olacak Ünlü oyuncu Yasemin Özilhan 3. kez anne olacak         
11:07
Bursa'nın kırsal Yazıbaşı mahallesi bu yıl çörek otundan 1,5 milyon lira kazandı Bursa'nın kırsal Yazıbaşı mahallesi bu yıl çörek otundan 1,5 milyon lira kazandı         
10:59
300 bin liralık kuru yemiş hırsızlığı kameralara yansıdı 300 bin liralık kuru yemiş hırsızlığı kameralara yansıdı         
10:28
Erkek arkadaşından ayrılmak isteyince cep telefonundan izlendiğini fark etti Erkek arkadaşından ayrılmak isteyince cep telefonundan izlendiğini fark etti         
10:16
Türkiye'de ilk, dünyada 3'üncü kez uygulandı! Şikayetleri son bulan kadın 1 günde ayağa kalktı Türkiye'de ilk, dünyada 3'üncü kez uygulandı! Şikayetleri son bulan kadın 1 günde ayağa kalktı         
10:16
Eski sevgilisi, birlikte oldukları görüntülerle 18 yaşındaki genç kıza şantaj yapıp tecavüz etti Eski sevgilisi, birlikte oldukları görüntülerle 18 yaşındaki genç kıza şantaj yapıp tecavüz etti         
09:51
Kına gecesinden sonra düğünleri için çıktıkları yolda kaza yapan çifti ölüm ayırdı Kına gecesinden sonra düğünleri için çıktıkları yolda kaza yapan çifti ölüm ayırdı         
09:41
Oyuncu Salma Hayek, 54. yaşını mayolu pozuyla kutladı Oyuncu Salma Hayek, 54. yaşını mayolu pozuyla kutladı         
09:34
Dere yatağında ölü bulunmuştu! Minik Merve'nin midesinden çamur çıktı Dere yatağında ölü bulunmuştu! Minik Merve'nin midesinden çamur çıktı         
09:30
Sağanak yağış geliyor! Listede 6 il var Sağanak yağış geliyor! Listede 6 il var         
08:55
Fatih Öztürk'le yakalanan kadının eşi Kurtuluş Yurt, sosyal medyada isyan etti: Allah'ın adaletine havale ediyorum Fatih Öztürk'le yakalanan kadının eşi Kurtuluş Yurt, sosyal medyada isyan etti: Allah'ın adaletine havale ediyorum         
08:55
Aileler engel olunca kendisinden 10 yaş büyük yürüme engelli sevdiği kızı kaçırdı Aileler engel olunca kendisinden 10 yaş büyük yürüme engelli sevdiği kızı kaçırdı         
08:49
Canlı yayını kapattığını zanneden Biran Damla Yılmaz'ın surat ifadesi olay oldu Canlı yayını kapattığını zanneden Biran Damla Yılmaz'ın surat ifadesi olay oldu         
08:28
Kilo alıp saçlarını uzatan Çağatay Ulusoy, yeni imajıyla ağızları açık bıraktı Kilo alıp saçlarını uzatan Çağatay Ulusoy, yeni imajıyla ağızları açık bıraktı         
07:57
Pulluğunu açık unutan çiftçi, 200 metre boyunca yolu sürüp gitti Pulluğunu açık unutan çiftçi, 200 metre boyunca yolu sürüp gitti         
07:48
Eşi ve eşinin eski sevgilisiyle birlikte tatile çıkan Can Bonomo ilk kez konuştu Eşi ve eşinin eski sevgilisiyle birlikte tatile çıkan Can Bonomo ilk kez konuştu         
23:46
Prens Selman, Maldivler'de ada kiralayıp yüzlerce modelle parti yaptı Prens Selman, Maldivler'de ada kiralayıp yüzlerce modelle parti yaptı         
22:32
Samsun'daki vahşi cinayetin firari son faili de yakalandı: Pişmanım hem de çok! Samsun'daki vahşi cinayetin firari son faili de yakalandı: Pişmanım hem de çok!         
21:30
Kadın yolcu, iniş yapan uçağın kanadında yürüdü Kadın yolcu, iniş yapan uçağın kanadında yürüdü         
19:20
8 aylık bebeğini dünyaya getiren Büşra, beyin kanamasından öldü 8 aylık bebeğini dünyaya getiren Büşra, beyin kanamasından öldü         
17:39
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.09.2020 18:36:33. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika: "Cobotlar" yüksek yatırım getirisi sunuyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei