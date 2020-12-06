Son dakika! Çocuğun drondan kaçma anı kamerada - Son Dakika

MERSİN'in Tarsus ilçesinde bir çocuğun gördüğü drondan korkarak kaçmaya çalıştı anlar kameraya yansıdı.

Yenice Mahallesi'nde amatör bir fotoğrafçı, dron ile bölgeyi havadan görüntüledi. Dronu bir müddet havada kalan fotoğrafçı, ekranda farkettiği bir çocuğu, daha yakından görüntülemeye çalıştı. Üzerinde dolaşan cismi gören çocuk korkuyla kaçmaya başladı. Çocuğun, panik halleri saniye saniye kaydedildi.