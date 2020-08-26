Son dakika! Çocuk öldürme suçundan aranan zanlı 7 yıl sonra yakalandı - Son Dakika

Son dakika! Çocuk öldürme suçundan aranan zanlı 7 yıl sonra yakalandı

Gelen son dakika haberine göre Bursa'da 2013 yılında çocuk öldürmek suçundan hakkında 29 yıl 3 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Atilla Ö. yakalandı.

Bursa'da 2013 yılında çocuk öldürmek suçundan hakkında 29 yıl 3 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Atilla Ö. yakalandı. Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, daha önce farklı suçlara karışmış ve haklarında arama kararı bulunan kişilerin yakalanması için inceleme başlattı. Yapılan çalışmalarda 2013 yılında Yıldırım ilçesi Meydancık Mahallesi'nde bir çocuğu öldürdüğü ortaya çıkan ve hakkında 29 yıl 3 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Atilla Ö. isimli şüphelinin saklandığı yer tespit edildi. Şüphelinin suçu işlediği mahallede oturduğunu belirleyen ekipler, operasyon başlattı. Şüphelinin evinin çevresinde tedbir alan ekipler, Atilla Ö.'yü evine girerken gözaltına aldı. Atilla Ö., yapılan işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BURSA

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2020 09:56

Kaynak: İHA

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