Son dakika! Çocuk oyun alanları faaliyetlerine ara veriyor

Koronavirüs rakamlarının artmasıyla ülke genelinde önlemler sıklaştırıldı. Çocuk oyun alanları da kendi inisiyatifleri doğrultusuna faaliyetlerine ara vermeye başladı.

İstanbul'da hizmet veren KidZania İstanbul salgın koşullarından yarından itibaren faaliyetlerine bir süre ara vereceklerini duyurdu. Açıklamada, "KidZania İstanbul'da misafirlerimiz ve çalışanlarımızın sağlığı ve güvenliği en büyük önceliğimiz. T.C. İçişleri Bakanlığı'nın "Koronavirüs Salgını Yeni Tedbirler" genelgesine istinaden, 21 Kasım 2020 tarihinden itibaren eğlenerek öğrenme hizmetimize ara veriyoruz. Misafirlerimizi en yakın zamanda sağlıklı ve güzel günlerde şehrimizde yeniden ağırlamaktan mutluluk duyacağız" denildi. - İSTANBUL