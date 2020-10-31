Son dakika... Çocukken ırmaktan tuttuğu balıkları şimdi üreterek dünyaya pazarlıyor - Son Dakika

Son dakika... Çocukken ırmaktan tuttuğu balıkları şimdi üreterek dünyaya pazarlıyor

31.10.2020 11:41

Gelen son dakika haberlerine göre Artvinli 59 yaşındaki Ahmet Sermed, Kaçkar Dağları'nın eteklerindeki nehirlerde başlayan balık sevdasını bozkırın ortasında gerçeğe dönüştürerek dünyanın farklı ülkelerine balık ihracatı gerçekleştiriyor.

Artvinli 59 yaşındaki Ahmet Sermed, Kaçkar Dağları'nın eteklerindeki nehirlerde başlayan balık sevdasını bozkırın ortasında gerçeğe dönüştürerek dünyanın farklı ülkelerine balık ihracatı gerçekleştiriyor.

Çocukluk yılları Arhavi ilçesinde geçen Sermed, yaz aylarında ağabeyi ile gittiği yaylalarda Kaçkar Dağları'nın eteklerindeki akarsularda kırmızı benekli alabalıklarla tanıştı.

Liseyi bitirdikten sonra çok sevdiği alabalık sektöründe yatırım yapmak üzere para biriktirmek amacıyla inşaat işinde çalışan Sermed, ilk olarak 1988'de Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde, ardından Sivas ve Kayseri'de, baraj gölü ve ırmaklara tesis kurdu.

Sermed, AA muhabirine, keyif aldığı bu işi imkanı olduğu müddetçe sürdüreceğini söyledi.

Yaklaşık 32 yıllık bir tecrübe kazandığını belirten Sermed, şunları kaydetti:

"1988 yılından itibaren Nevşehir, Sivas ve Kayseri'de balık üretimi yapıyorum. Biz çocukken hayvanlarımızı yaylaya götürürdük ve yaylacılık yapardık. Yaylaya gittiğimizde boş zamanlarımız çok olurdu, ben de Kaçkar Dağları'nın eteklerindeki akarsularda kırmızı benekli alabalıklarla zamanımı geçiriyordum. O zamandan içimize bu iş yer etmiş. 1988 yılına kadar inşaat işiyle uğraşarak sermaye edindim. O sermaye ile bu işe Nevşehir'de başlayarak daha sonra Sivas ve Kayseri'de tesisler kurduk. Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde yavru alabalık üretim tesisimiz var. Yamula Barajı'nda da o balıkları büyütüyoruz. Burada somon üretimi de yapıyoruz."

Sermed, işini severek yaptığını vurgulayarak, "Yeğenlerimi bile su ürünleri mühendisi olarak yetiştirdim. Oğlum İngilizce öğretmeni, kızım Japon dili ve edebiyatı mezunu ama bunlar da balıkçılık yapıyor. Yani biz bir aile şirketi olarak hep beraber balıkçılığa devam ediyoruz. Torunlarım bile balıkçılık yapıyor. Ben işimi severek yapıyorum." diye konuştu.

"200 milyon liranın üzerinde bir yatırımım var"

Yaptığı işle dünyaya açıldıklarını ifade eden Sermed, şöyle devam etti:

"Dünyanın birçok ülkesine bu balıklar gidiyor. Rusya, Japonya, Almanya, Danimarka ve Hollanda'ya Türkiye'nin Karadeniz'inden ve iç sularından somonlar gidiyor. Bizim kurulu kapasitemiz tonaj olarak yaklaşık 8 bin ton civarında üretimimiz, 200 milyon yumurta üretimimiz, yaklaşık 130 milyon civarında da alabalık yavrusu üretimimiz var. Bünyemizde 200 civarında çalışanımız var. Yaklaşık 200 milyon liranın üzerinde bir yatırımım var. Çevreye duyarlı sürdürülebilir üretim yapmaktan dolayı gurur duyuyorum."

Son dakika... Çocukken ırmaktan tuttuğu balıkları şimdi üreterek dünyaya pazarlıyor
Son dakika... Çocukken ırmaktan tuttuğu balıkları şimdi üreterek dünyaya pazarlıyor
Son dakika... Çocukken ırmaktan tuttuğu balıkları şimdi üreterek dünyaya pazarlıyor
Son dakika... Çocukken ırmaktan tuttuğu balıkları şimdi üreterek dünyaya pazarlıyor

Kaçkar Dağları, Kayseri, Sivas, Balık, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika... Çocukken ırmaktan tuttuğu balıkları şimdi üreterek dünyaya pazarlıyor - Son Dakika


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