Son dakika! Çocuklar için açılan kütüphane yoğun ilgi görüyor - Son Dakika

Muş'ta Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce "Sokaktan Sanata" projesi kapsamında açılan kütüphane çocuklardan yoğun ilgi görüyor.

Rehber Öğretmeni Medeni Bulut, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ek hizmet binasında hizmet veren ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle mart ayında kapanan kütüphanenin, normalleşme süreciyle yeniden açıldığını söyledi.

Kütüphaneye mahallelerden gelen çocukları ateşlerini ölçerek kabul ettiklerini belirten Bulut, "Çocuklar kütüphanemizde hem sınavlara hazırlanıyor hem de boş zamanlarını sokakta değil burada kitap okuyarak değerlendiriyorlar. Yaklaşık 3 bin 500 kitabımız var. Kütüphanemiz her gün açık. Çocuklar, kütüphanede daha güvenli oldukları için aileler de yoğun ilgi gösteriyor."

İmam Hatip Ortaokulu 7. sınıf öğrencisi geçen Yunus Çakar, normalleşme sürecinden sonra Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğünce açılan kütüphaneye gelerek hem ders çalıştığını hem de bursluluk sınavına hazırlandığını dile getirdi.