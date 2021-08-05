Son dakika haber: Dijital ortamda çocuklar için zararlı 1259 içeriğe müdahale - Son Dakika

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca çocukların dijital ortamlardaki ihmal, istismar gibi zararlı içeriklerden korunması amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında, 1259 içeriğe müdahalede bulunulduğu açıklandı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, oluşturulan Sosyal Medya Çalışma Grubu, özellikle çocuklar için zararlı olabilecek içeriklerin tespit edilmesi ve gerekli müdahalelerin yapılmasına yönelik çalışmalar yürütüyor. Bu çerçevede bugüne kadar çocukların ruh sağlığını ve gelişimini olumsuz etkileyebileceği değerlendirilen 1259 içeriğe müdahalede bulunuldu. İçeriklere 5651 sayılı 'İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun' kapsamında müdahale edildi. Tespit edilen olumsuz dijital içeriklerin engellenmesi veya kaldırılması için ilgili kurumlarla iletişime geçildiği belirtildi.

15 BİN KİŞİYE EĞİTİM

Öte yandan bakanlık, çocukların sağlıklı gelişimi, toplumsal yaşama katılımlarının sağlanması ve onları önlenebilir risklere karşı korumak amacıyla eğitimler düzenliyor. Çocukların, ailelerin ve toplumun dijital içerikli risklere karşı farkındalığını artırmaya yönelik ilgili kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşları ile çalışmalar yürütülüyor. Bakanlığa bağlı özel kreş, gündüz bakımevi ve çocuk kulübü personeli ile ebeveynler için dijital içeriklerdeki risklerle ilgili farkındalık oluşturmayı amaçlayan eğitimler organize ediliyor. Özel kreş ve gündüz bakımevi çalışanları ile bu kuruluşlardan hizmet alan ailelere yönelik geliştirilen program kapsamında bugüne kadar 15 bin kişiye 'Dijital Risklerden Korunma Eğitimi' verildi.