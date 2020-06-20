Eskişehir'de bulunan okullarda öğrenciler Liselere Geçiş Sınavı (LGS) için ter dökerken, okul dışında çocuklarını bekleyen bazı veliler sosyal mesafe kurallarını hiçe saydı.



Tüm Türkiye'de LGS'nin birinci oturumu saat 09.30 itibarıyla başladı. Sınav öncesi ve sonrasında oluşabilecek yoğunluğu ve bulaşma riskini azaltmak amacıyla bugün 09.00 ile 15.00 saatleri arasında 81 ilde istisnalar hariç vatandaşların sokağa çıkmaları kısıtlandı. Bu kapsamda Eskişehir'de 135 okulda 13 bin 957 öğrenci sınava girerken dışarıda onları bekleyen velileri sosyal mesafeye kurallarına uymadı. Sosyal mesafeyi hiçe sayan veliler, binlerce kişinin ölümüne sebep olan virüsü umursamadı.



"Çocuklarımız içeride böyleyken biz niye dışarıda böyleyiz"



Konuyla ilgili konuşan İsmail Tenekeci, velilerin sosyal mesafeye uymadıklarını belirterek, "Ülke zor koşullardan geçiyor. Başımıza değişik bir olay geldi. Daha önce rastlanmadık bir olay. Pandemi içerisindeyiz. Bu şartlardan çocuğumuzu hazırlamaya çalıştık. Ne kadar başarılı olduk onu da göreceğiz sınav sonucu olarak. Sabah 8'de buradaydım. Gördüğüm kadarıyla okul müdürü ve diğer öğretmenler, olması gerektiği gibi sosyal mesafeyi korumuşlar. Çocukların içeri alınmasına kadar gerekli bütün önlemler alınmıştı. Fakat biz veliler olarak görüyorsunuz onlar içeride tedbir almışlar ama bizler dışarıda çok fazla yakınız. Toplum olarak biraz vurdumduymazız. Bu durum biraz canımı sıktı. Çocuklarımız içeride böyleyken biz niye dışarıda böyleyiz? Bir türlü bunu kanıksayamadık maalesef" diye konuştu.



"Sosyal mesafe kurallarına uymayan çok kişi var"



Velilerden Adnan Erdoğan ise, "Genelde tedbirler iyi ama haliyle uymayanlar var. Sağlık Bakanının dediklerini dinleyip tek başıma geldim ama gördüğüm kadarıyla gruplar var. Sosyal mesafe kurallarına uymayan çok kişi var. Tedbirlere uymayan çok" dedi.



Diğer yandan sınavın ikinci oturumu 11.30'da başlayacak. - ESKİŞEHİR