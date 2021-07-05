Çocuklar sokak hayvanları için seferber olmuştu... Başkan Erdem o çocuklara sürpriz yaptı - Son Dakika

Çocuklar sokak hayvanları için seferber olmuştu... Başkan Erdem o çocuklara sürpriz yaptı

Bursalı çocuklar limonata satıp sokak hayvanlarına mama alıyorlar

Bu örnek davranıştan etkilenen Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem çocuklardan limonata içti, onlara nakit ve mama desteği sağladı

BURSA - Bursa'da bir sitede yaşayan çocuklar evlerinde yaptıkları limonataları satarak sokak hayvanlarına mama desteği sağlıyor. Bu iyilik hareketinden etkilenen Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem de çocukları ziyaret edip limonatasını içti. Çocuklara nakit para, mama ve su kabı desteğinde bulunan Turgay Erdem, "Sizin Nilüfer'deki bu güzel hareketiniz Türkiye'ye örnek olsun" dedi.

Bursa'nın Nilüfer ilçesi Kayapa Mahallesi'nde bir sitede yaşayan çocuklar evlerinde yaptıkları limonataları satarak sokak hayvanlarına mama desteği sağlıyor. Çocukların bu davranışını öğrenen Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem de bu duyarlı davranışa sessiz kalmayarak bir ziyaret gerçekleştirdi. Çocukların ve ailelerin yaptığı limonataları içen ve bir miktar maddi destekle birlikte köpek ve kedi maması, su kabı hediye eden Başkan Erdem, Nilüfer'e yakışan bu davranışın tüm Türkiye'ye örnek olması gerektiğini vurguladı.

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, çocukların yaptığı bu etkinliği daha önce duyduklarını ifade ederek, "Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde hayvan hakları ile ilgili görüşmeler başladı. Hayvansever bu çocukların bu davranışı bizleri gururlandırdı. Sokak hayvanlarının su ve mamaya duyduğu bu yaz günlerinde evlerinde yaptıkları limonataları ve annelerinin yaptığı yiyecekleri satarak sokak hayvanlarına destek oluyor. Bunlar geleceğimizi aydınlatıyor. Bizler de pandemi döneminde 9 ton mama desteği sağladık. Bundan sonraki dönemde de çalışmalarımız devam edecek. Buradan küçük bir mesaj da verelim. Yaz aylarında tüm vatandaşlarımız evlerinin önüne ve uygun yerlere bir kap su ve yiyecek bırakmalarını rica ediyoruz" dedi.

Projenin öncülüğünü yapan 12 yaşındaki Öykü Nil Özgeli, "Sokak hayvanlarına mama temin edebilmek için ne yapabileceğimizi düşündüm. İlk önce limon satmayı düşündüm. Ailemize ve sitemizdeki insanlara bildirdikten sonra ilk olarak geçen hafta limonata satışı yaptık. Elde ettiğimiz paralarla da sokak hayvanlarına mama almayı amaçladık. Herkesi evlerinin önüne su ve mama bırakmaya davet ediyorum" şeklinde konuştu.