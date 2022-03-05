Son dakika haberi: Çocuklara ait müstehcen görüntü operasyonu: 4 tutuklama - Son Dakika
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Son dakika haberi: Çocuklara ait müstehcen görüntü operasyonu: 4 tutuklama

05.03.2022 14:03
Son dakika haberi: Çocuklara ait müstehcen görüntü operasyonu: 4 tutuklama

Son dakika gündem haberi: SOSYAL medya üzerinden çocuğun cinsel istismarına yönelik müstehcen görüntüleri para karşılığı satan veya satın aldıkları tespit edilen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

SOSYAL medya üzerinden çocuğun cinsel istismarına yönelik müstehcen görüntüleri para karşılığı satan veya satın aldıkları tespit edilen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

Sosyal paylaşım uygulamasında, çocuğun cinsel istismarı içerikli müstehcen görüntüler paylaşıldığı ve bu görüntülerin para karşılığı satıldığı tespit edildi. Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "CEYDA" kod adlı Y.D.'nin görüntüleri grupta bulunan kullanıcılara para karşılığında sattığını belirledi. Şüpheli Y.D.'nin banka hesap hareketlerinde yapılan incelemelerde müstehcen görüntüleri 4 kişinin satın aldığı belirlendi. Polis bugün İstanbul merkezli Konya, Kahramanmaraş ve Kars'ta tespit edilen 5 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, 5 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada 534 görüntü bulundu.

Konya'da gözaltına alınan ve özel bir hastanede hekimlik yapan A.A.'nın evinde yapılan aramada gizli bölmeye saklanan hard disk ele geçirildi. Hard diskten FETÖ Terör Örgütü elebaşı Fetullah Gülen'e ait sohbet adı altında gerçekleştirilen örgüt toplantıları esnasında kayıt altına alındığı anlaşılan çok sayıda video kaydı çıktı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 5 şüpheli dün Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi. Şüphelilerden 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 4 şüpheli tutuklandı.


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Gaziosmanpaşa, Müstehcen, İstanbul, Medya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Çocuklara ait müstehcen görüntü operasyonu: 4 tutuklama - Son Dakika


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