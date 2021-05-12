Son dakika! Çocuklarda 'parmak emme' alışkanlığı kalıcı sorunlara yol açabilir - Son Dakika

Son dakika! Çocuklarda 'parmak emme' alışkanlığı kalıcı sorunlara yol açabilir

12.05.2021 10:03
Son dakika! Çocuklarda 'parmak emme' alışkanlığı kalıcı sorunlara yol açabilir, System.String[]

Son dakika gelişmesine göre Çocuklarda sık görülen 'parmak emme' alışkanlığının uzun yıllar devam ettiği takdirde ağız ve diş yapısında kalıcı sağlık problemlerine neden olabileceğini belirten Doç. Dr. Aslı Patır Münevveroğlu aileleri uyardı.

Çocuklarda sık görülen 'parmak emme' alışkanlığının uzun yıllar devam ettiği takdirde ağız ve diş yapısında kalıcı sağlık problemlerine neden olabileceğini belirten Doç. Dr. Aslı Patır Münevveroğlu aileleri uyardı.

Parmak emme alışkanlığının 3-4 yaşından sonraki zamanlarda devam etmesi uzmanlar tarafından normal kabul ediliyor. Ancak ilerleyen dönemde yani 9-10 yaşa kadar devam eden bu alışkanlık dişlerin sıralanmasında düzensizliklere yol açabiliyor. Medipol Mega Üniversite Hastanesi, Çocuk Diş Sağlığı bölümünden Doç. Dr. Aslı Patır Münevveroğlu, "Sürekli dış dünya ile temas eden ellerin ağza götürülmesi, çocuğun mikroplara maruz kalmasına da neden olur. İlerleyen yaşlarda bu alışkanlığın devam etmesi bunun bir psikolojik vaka olduğunu göstermektedir. Parmak emen çocukta emilen parmaklarda ciddi tahriş ve yapısında bozulma, dişlerde ve ağız yapısında bozulma, buna bağlı olarak ses ve konuşmalarda bozulmalar görülebilmektedir" dedi.

NEDENİ İSE PSİKOLOJİK

Parmak emme davranışının sadece psikolojik kökenli bir problem olduğunu anlatan Doç. Dr. Aslı Patır Münevveroğlu, "Dolayısıyla uygulanacak tedavi planı multidisipliner olduğunda daha etkili sonuç alınabilir. Bu birden fazla uzmanın birlikte çalışması anlamına da gelmektedir. Birincisi diş hekimin yürüteceği fiziksel ya da tıbbi tedavi; ikincisi bu davranışın altında yatan psikolojik alt yapının çalışıldığı psikoterapatik tedavidir. Fiziksel tedavi, sıklıkla iki farklı konsepti içermektedir" diye konuştu.

"2 YAŞINDAN SONRA EMZİĞİ BIRAKMALI"

Bebeklerde emzik kullanımının çok önemli olduğunu belirten Doç. Dr. Aslı Patır Münevveroğlu, "Toplum içerisinde, emzikleri şekerli bir şeye batırıp bebeklere vermek gibi bir alışkanlık mevcut. Bu oldukça yanlış bir eylemdir. Emziğin büyüklüğü ağzın yapısına uygun olmalıdır. Ailelere özellikle silikon emzikler önerilir. Damaksız emzikler, damağa baskı yaparak damak yapısını bozabilecekleri için bir yaşından sonra önerilmez. Emziklerin şekerli ürünlere batırılarak kullanım şekli diş çürüklerine yol açar" uyarısında bulundu.

"6-7 YAŞLARINDA BİR UZMANA MUAYENE ETTİRMENİZDE FAYDA VAR"

3-4 yaşa kadar emzik kullanma alışkanlığının ağız ve diş yapısına zararlarını şu sözlerle anlattı:

"Üst dişlerin öne, alt dişlerin içeriye doğru konumlanmasına, damak yapısında belirgin bir daralmaya (V şeklinde damak), 'açık kapanış' denilen alt ve üst çeneler arasında kapanış bozukluklarına ve konuşma bozukluklarına neden olabilmektedir. Çene bozukluğuna veya diş dizilim problemlerine bağlı kötü kapanış (malokluzyon), diş yüzeylerinde aşınmalara, çiğneme, fonksiyonunda zorluklara ve dişleri destekleyen kemik ve diş eti yapılarında aşırı yük birikimine sebep olabilir. Tedavi edilmediğinde, birçok problem zamanla daha ciddi hale dönüşerek, daha komplike tedavi gereksinimi doğurabilir. Pedodonti, ortodonti (tel tedavisi) ve cerrahi branşların uygulayacağı tedavilerle düzenlenebilmektedir. Tedavinin ayrıntısından ziyade burada önemli olan problemin erken teşhisidir. O yüzden sizce bir şikayeti olsun ya da olmasın çocuğunuzu diğer diş sorunlarının haricinde 6-7 yaşlarında bir uzmana muayene ettirmenizde fayda var."

TEDAVİDE UYGULANAN YÖNTEMLER

Doç. Dr. Aslı Patır Münevveroğlu, tedavi seçenekleri hakkında ise şu bilgileri paylaştı:

"Emilen parmağa çocuk ikna edilerek aparey denilen zararsız bir aparat takılması. Çocuğun bu apareyi ağzına sokması zor olduğu gibi parmak emmeyi durdurmada davranışçı bakış açısıyla düşünülerek, parmağını ağzına götürdüğünde hatırlatıcı(uyarıcı) görevi yapacaktır ve emme davranışının azaltılmasında etkili olabilmektedir. Dişlere alışkanlık kırıcı aparey uygulamaları tercih edilebilir. Parmağa takılan apareylerle benzer amaçla kullanılan bu aparat, çocuğun dişlerine diş hekimi tarafından yerleştirilir. Bu arklar aparey gibi işlevinin yanında bozulan diş ve ağız yapısının düzelmesinde de etkili olabilmektedir."


Son dakika! Çocuklarda 'parmak emme' alışkanlığı kalıcı sorunlara yol açabilir
Son dakika! Çocuklarda 'parmak emme' alışkanlığı kalıcı sorunlara yol açabilir
Son dakika! Çocuklarda 'parmak emme' alışkanlığı kalıcı sorunlara yol açabilir

Münir Karaloğlu, Üniversite, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika! Çocuklarda 'parmak emme' alışkanlığı kalıcı sorunlara yol açabilir - Son Dakika


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