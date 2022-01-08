Son dakika: ÇOCUKLARI İLE ÇOCUKLUKLARINI YAŞADILAR - Son Dakika

KARS'ta kar yağışının ardından vatandaşlar Kars kalesi çevresinde Valilik tarafından yaptırılan alana akın etti. Kars Vadisi proje kapsamında düzenlenen alana konulan Kars yazısı ise buluşma noktası oldu. Her kar yağdığında alana gelen vatandaşlar, gönüllerince eğleniyor. Kar topu oynayan, kardan adam yapan ve hatıra fotoğrafları çektirenler karın zevkini çocukları ile kızak kayarak çocukluk yıllarını yaşıyor.

Bir vatandaş arkadaşından hatıra kalan 40 yıllık kızağı alarak eşi ve çocuklarıyla birlikte Kars Vadisi'ne geldi. Burada önce çocuklarına kızağın hikayesini anlattı ardından da kaydılar. Çocuklarını bol bol kaydıran baba yorulsa da bu yorgunluğunu çocuklarının mutluluğuyla attığını söyledi. Vatandaşın alana getirdiği kızak bölgeye gelen 40 yaş üstündekilerin de dikkatini çekti. Her biri ailece sırayla kızağı binip kaydılar.

Günün en çok mutlu olanı ise Kars'ın renkli simalarından olan Ziyattin Barış oldu. Şehrin sevilen simalarından Ziyo lakaplı Ziyattin Barış, çocukluğundan bu yana özlemini çektiği kızağa binmesiyle sevince boğuldu. Kızağı yakından inceleyen Ziyo, herkese teşekkür etti. Eski kızakla kayarak çocukluklarını yaşadıklarını ifade edenler Bu anı yaşadığımız için duygulandık dediler.