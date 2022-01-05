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Son dakika haberi... Çocukları PKK'lı teröristlerce kaçırılan aileler HDP önündeki eylemini sürdürdü - Son Dakika

Son dakika haberi... Çocukları PKK'lı teröristlerce kaçırılan aileler HDP önündeki eylemini sürdürdü

05.01.2022 13:16

Son dakika haberine göre Muş'ta, çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan aileler, partinin il başkanlığı önünde oturma eylemi yaptı.

Muş'ta, çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan aileler, partinin il başkanlığı önünde oturma eylemi yaptı.

Çocuklarına kavuşma ümidiyle Diyarbakır annelerinin başlattığı eyleme destek veren aileler, her hafta çarşamba günü yaptıkları eylemi sürdürdü.

HDP il binası önünde bir araya gelen aileler, "Halk Düşmanı Parti", "Evlatlarımızı vereceksiniz", "Ha HDP ha PKK", "Türk-Kürt kardeştir, HDP kalleştir", "Halkı dolandıran parti" "Yavrumu verin bana", "Anneler direniyor", "Artık yeter yakamızdan düşün" ve "Yeter artık evlatlarımızı bırakın" yazılı pankartlar açtı.

Çocuklarının fotoğraflarını ellerinden düşürmeyen anne ve babalar, evlatlarına teslim olmaları çağrısında bulundu.

Baba Şemsettin Özcan, gazetecilere, 38 haftadır HDP'nin önünde eylem yaptıklarını söyledi.

Evladından bugüne kadar haber alamadığını ifade eden Özcan, şöyle konuştu:

"Biz çocuklarımızı alıncaya kadar burada eyleme devam edeceğiz. Çocuklarımızı HDP'den istiyoruz. HDP, Kürt davası değil, Amerika, İsrail davasıdır. Kürt, Türk kardeştir. Bunlar yalan söylüyorlar, 'Biz Kürtleri savunuyoruz' diyorlar fakat Kürtlere zarar veriyorlar. Çocuğum sesimi duyuyorsa gelsin teslim olsun."

"Oğlumu istiyorum"

Anne Naciye Sönmez Yıldız ise eylemi sürdürmekte kararlı olduklarını belirtti.

Çocuklarına kavuşuncaya kadar bir yere gitmeyeceklerini dile getiren Yıldız, "Oğlum, Osman neredeysen, sesimi duyuyorsan gel. Osman'ın orada işi yok, memleketi yok, toprağı yok. Oğlumu istiyorum. Dağda bir kişi bile kalmayıncaya kadar mücadeleye devam edeceğim. 38 haftadır yaz, kış, çamur, soğuk demeden burada bekliyorum." diye konuştu.

Anne Ayten Koçhan da "Ersin, oğlum beni duyuyor, görüyorsan dön. Onlar sizi kullanıyorlar. Dön teslim ol. Korkmayın, gelin devletimize sığının. 7 yıldır oğlumdan hiç haber alamadım. Çocuklarımız gelene kadar buradayız." dedi.

Son dakika haberi... Çocukları PKK'lı teröristlerce kaçırılan aileler HDP önündeki eylemini sürdürdü
Son dakika haberi... Çocukları PKK'lı teröristlerce kaçırılan aileler HDP önündeki eylemini sürdürdü
Son dakika haberi... Çocukları PKK'lı teröristlerce kaçırılan aileler HDP önündeki eylemini sürdürdü
Son dakika haberi... Çocukları PKK'lı teröristlerce kaçırılan aileler HDP önündeki eylemini sürdürdü

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Halkların Demokratik Partisi, Terör, Muş, PKK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Çocukları PKK'lı teröristlerce kaçırılan aileler HDP önündeki eylemini sürdürdü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi... Çocukları PKK'lı teröristlerce kaçırılan aileler HDP önündeki eylemini sürdürdü - Son Dakika
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