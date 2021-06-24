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Son dakika! ÇOCUKLARIN DUYDUĞU SES TOPRAK ALTINDAKİ KÖPEKLERİ ÖLÜMDEN KURTARDI - Son Dakika

Son dakika! ÇOCUKLARIN DUYDUĞU SES TOPRAK ALTINDAKİ KÖPEKLERİ ÖLÜMDEN KURTARDI

24.06.2021 11:24

Son dakika habere göre ÇOCUKLARIN DUYDUĞU SES TOPRAK ALTINDAKİ KÖPEKLERİ ÖLÜMDEN KURTARDIErol DEĞİRMENCİ / İSTANBUL, (DHA)- ESENYURT'ta boş arazide yuvalarına gömülen 4 yavru köpeği ses duyarak toprağı kazan çocuklar kurtardı.

ÇOCUKLARIN DUYDUĞU SES TOPRAK ALTINDAKİ KÖPEKLERİ ÖLÜMDEN KURTARDI

Erol DEĞİRMENCİ/ İSTANBUL, (DHA)- ESENYURT'ta boş arazide yuvalarına gömülen 4 yavru köpeği ses duyarak toprağı kazan çocuklar kurtardı.

Esenyurt Örnek Mahallesi'nde 1 ay önce meydana gelen olayın görüntüleri yeni ortaya çıktı. Boş arazide gezen 4 çocuk, yavru bir köpeğin havladığını duyunca yanına gittiler. Köpeğin bir noktaya doğru bakarak havladığını gören çocuklar, bir yuva olduğunu fark etti. Üzerinin kapatıldığını gördükleri noktadan sesler duyan 4 çocuk, elleriyle toprağı kazınca 4 yavru köpeğe ulaştı. Toprağı hızlı bir şekilde kazan çocuklar, yavru köpekleri elleri ile çıkartarak annelerinin yanına koydu. Çocuklardan biri, saniyelerle yarıştıkları o anları cep telefonu kamerası ile kaydetti. Yavru köpekleri yuvalarındayken diri diri toprağın altında bırakan kişinin ise kimliği bilinmiyor.

"ÜZERLERİNE YIKMIŞ OLABİLİRLER"

Köpekleri çıkaran çocuklardan Ramazan Aydoğan, "Biz burada arkadaşlarımızla geziyorduk. Yerin altından köpek sesleri geldi. Bir baktık, 4 - 5 tane köpek kuyunun içine düşmüş. Yuvaları oradaydı zaten, ama üzerine basılarak gidilmiş. Hayvanın yapacağı bir şey değil. Yıkmışlar yani. Üzerlerine yıkmış olabilirler. Biz baya kazdık zaten. Biz kazıyoruz ama hayvanları bulamıyoruz. Çok derine inmişler. Biz kazdık. Çıkardık hepsini oradan. Hepsini annelerinin yanına saldık. Hayvanları ben çıkardım. Kendi ellerimle çıkardım" ifadelerini kullandı.

"KAZINCA KÖPEĞİN BEDENİ ORTAYA ÇIKTI"

O anları cep telefonu ile kaydeden Üzeyir Çetinkaya ise, "Arkadaşlarımla Esenkent'e doğru giderken, yavru köpek seslerini duyduk. Sesleri geliyordu ama kendileri görünmüyordu. Arkadaşlarla kazmaya başladık. Kazdık kazdık, birinin kuyruğu diğerinin de kafası çıktı. Çektik gelmedi. Biraz daha kazınca köpeğin bedeni ortaya çıktı. Çekiyoruz bir tane yavru geliyor. Biz ileri doğru baktığımız da anneleri o taraftan bağırıyordu. Biz de hepsini saldık, gönderdik. Köpeklerin yuvası yaklaşık 25-30 santimetre aşağı doğruydu. Üstü de boştu. Bunu annesi yapmadığına göre? Bunu annesi yapmadı, insan yapmış olmalı. Köpekler 25 - 30 santimetre aşağı doğrulardı, üzerleri de boştu" dedi.

Son dakika! ÇOCUKLARIN DUYDUĞU SES TOPRAK ALTINDAKİ KÖPEKLERİ ÖLÜMDEN KURTARDI
Son dakika! ÇOCUKLARIN DUYDUĞU SES TOPRAK ALTINDAKİ KÖPEKLERİ ÖLÜMDEN KURTARDI
Son dakika! ÇOCUKLARIN DUYDUĞU SES TOPRAK ALTINDAKİ KÖPEKLERİ ÖLÜMDEN KURTARDI
Son dakika! ÇOCUKLARIN DUYDUĞU SES TOPRAK ALTINDAKİ KÖPEKLERİ ÖLÜMDEN KURTARDI

Esenyurt, Köpek, DHA, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika! ÇOCUKLARIN DUYDUĞU SES TOPRAK ALTINDAKİ KÖPEKLERİ ÖLÜMDEN KURTARDI - Son Dakika


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