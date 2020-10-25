Son dakika: Çocukların gökyüzündeki eğlenceli uçuşları kameraya yansıdı - Son Dakika

Muğla'nın Fethiye ilçesinde yamaç paraşütüyle atlayış yapan çocukların, gökyüzündeki heyecanları, aksiyon kameralarıyla görüntülendi.

Ölüdeniz Mahallesi'ndeki 1965 rakımlı Babadağ Hava Sporları ve Rekreasyon Merkezi, her yıl yamaç paraşütü yapmak isteyen binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlıyor. Pistlerden yamaç paraşütleriyle havalanan tatilciler, Ölüdeniz'in eşsiz manzarasını kuş bakışı izleme fırsatı buluyor. Etkinliğe çocuklar da katılabiliyor.

Paraşüt pilotları tarafından aksiyon kameralarıyla gökyüzündeki anları görüntülenen çocuklar, rahat tavırlarıyla dikkati çekti. Heyecanları kameraya yansıyan çocukların, pilotlar akrobasi hareketleri yaptığı sırada mutlulukları yüzlerine yansıdı.

- Çocuklar hem eğleniyor hem de eğlendiriyor

Yamaç paraşütü pilotu Muhammet Selçukoğlu, AA muhabirine, bu yıl çoğunlukla İngiliz ve Rus turistleri ağırladıklarını söyledi.

Özellikle turistlerin çoğunun çocuklarıyla uçmak istediğini belirten Selçukoğlu, "Beş yaşından 100 yaşına kadar herkes bu aktiviteyi gönül rahatlığıyla yapabilir. Aileler, havada çocuklarıyla aynı heyecanı yaşamak istiyor. Çocuklar yetişkinlere göre daha eğlenceliler. Gökyüzünde hem eğleniyorlar hem de eğlendiriyorlar. Havada çok rahatlar. 'Akrobasi yapalım mı?' diye sorduğumuzda bağırarak 'Evet' cevabını veriyorlar." diye konuştu.

- "Çocuklar daha cesaretli"

Yamaç paraşütü pilotu Barış Aksoy ise Babadağ'ın yüksekliği ve manzarasıyla dünyanın en güzel uçuş noktalarından olduğunu dile getirdi.

Çocukların gökyüzünde paraşütleri görünce uçmak istediğini anlatan Aksoy, onların heyecanına ortak olduklarını kaydetti.

Bugüne kadar çok sayıda çocukla uçuş yaptıklarını aktaran Aksoy, "Üç yaşından sonra çocuklar aileleriyle uçuş yapabiliyor. Ailelerinin izni dahilinde etkinliğe katılabiliyorlar. Çocuğun istekli olması önemli. İstekli olmayan hiçbir çocuğun uçuşuna izin vermiyoruz. Yetişkinler arasında korkan, 'Beni hemen aşağıya indirin.' diyen çok oldu. Çocuklar daha cesaretli ve korkusuz." ifadesini kullandı.