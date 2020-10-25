Son dakika: Çocukların gökyüzündeki eğlenceli uçuşları kameraya yansıdı - Son Dakika

Son dakika: Çocukların gökyüzündeki eğlenceli uçuşları kameraya yansıdı

25.10.2020 11:01
Son dakika: Çocukların gökyüzündeki eğlenceli uçuşları kameraya yansıdı, System.String[]

Son dakika haberleri: Muğla'nın Fethiye ilçesinde yamaç paraşütüyle atlayış yapan çocukların, gökyüzündeki heyecanları, aksiyon kameralarıyla görüntülendi.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde yamaç paraşütüyle atlayış yapan çocukların, gökyüzündeki heyecanları, aksiyon kameralarıyla görüntülendi.

Ölüdeniz Mahallesi'ndeki 1965 rakımlı Babadağ Hava Sporları ve Rekreasyon Merkezi, her yıl yamaç paraşütü yapmak isteyen binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlıyor. Pistlerden yamaç paraşütleriyle havalanan tatilciler, Ölüdeniz'in eşsiz manzarasını kuş bakışı izleme fırsatı buluyor. Etkinliğe çocuklar da katılabiliyor.

Paraşüt pilotları tarafından aksiyon kameralarıyla gökyüzündeki anları görüntülenen çocuklar, rahat tavırlarıyla dikkati çekti. Heyecanları kameraya yansıyan çocukların, pilotlar akrobasi hareketleri yaptığı sırada mutlulukları yüzlerine yansıdı.

- Çocuklar hem eğleniyor hem de eğlendiriyor

Yamaç paraşütü pilotu Muhammet Selçukoğlu, AA muhabirine, bu yıl çoğunlukla İngiliz ve Rus turistleri ağırladıklarını söyledi.

Özellikle turistlerin çoğunun çocuklarıyla uçmak istediğini belirten Selçukoğlu, "Beş yaşından 100 yaşına kadar herkes bu aktiviteyi gönül rahatlığıyla yapabilir. Aileler, havada çocuklarıyla aynı heyecanı yaşamak istiyor. Çocuklar yetişkinlere göre daha eğlenceliler. Gökyüzünde hem eğleniyorlar hem de eğlendiriyorlar. Havada çok rahatlar. 'Akrobasi yapalım mı?' diye sorduğumuzda bağırarak 'Evet' cevabını veriyorlar." diye konuştu.

- "Çocuklar daha cesaretli"

Yamaç paraşütü pilotu Barış Aksoy ise Babadağ'ın yüksekliği ve manzarasıyla dünyanın en güzel uçuş noktalarından olduğunu dile getirdi.

Çocukların gökyüzünde paraşütleri görünce uçmak istediğini anlatan Aksoy, onların heyecanına ortak olduklarını kaydetti.

Bugüne kadar çok sayıda çocukla uçuş yaptıklarını aktaran Aksoy, "Üç yaşından sonra çocuklar aileleriyle uçuş yapabiliyor. Ailelerinin izni dahilinde etkinliğe katılabiliyorlar. Çocuğun istekli olması önemli. İstekli olmayan hiçbir çocuğun uçuşuna izin vermiyoruz. Yetişkinler arasında korkan, 'Beni hemen aşağıya indirin.' diyen çok oldu. Çocuklar daha cesaretli ve korkusuz." ifadesini kullandı.

Yamaç Paraşütü, Babadağ, Fethiye, Muğla, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika: Çocukların gökyüzündeki eğlenceli uçuşları kameraya yansıdı - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Kardeşi tarafından öldürülen Melek'in son görüntüleri ortaya çıktı! Babasına yazdığı not ise yürek dağladı Azerbaycan Dağlık Karabağ için vura vura ilerliyor! Ermenilerin mühimmatları tükendi Hazine'ye ve Gelir İdaresi'ne 3 bin yeni personel alımı yapılacak 'Canı sıkıldı' diye evini terk etti, 2 gün sonra sağ salim bulundu Başkent'teki uyuşturucu ticaretinin yüzde 70'ini elinde tutuyordu: Firari baron kıskıvrak yakalandı Khabib Nurmagomedov, Justin Gaethje'yi mağlup ederek profesyonel dövüş hayatını sonlandırdı Ermenistan, Azerbaycan ordusuna karşı çocuk askerleri kullanıyor Aliyev silah aldıkları ülkeleri tek tek saydı! Türkiye ilk sırada değil
KPSS ön lisans sınavı başladı: Adayların heyecanına aileler dışarıdan ortak oluyor KPSS ön lisans sınavı başladı: Adayların heyecanına aileler dışarıdan ortak oluyor         
10:45
Nihat Hatipoğlu'ndan Nihat Hatipoğlu'ndan "Otelinde içki satılıyor" iddiasına yanıt: Asla satılmadı, aklınızca benden intikam aldınız         
10:27
Kenti etkisi altına aldı! İşte İstanbul'dan kartpostallık sis manzaraları Kenti etkisi altına aldı! İşte İstanbul'dan kartpostallık sis manzaraları         
10:13
İstanbul'da kafeteryada taciz iddiası! Çalışanlar fark etti, sopayla dövdü İstanbul'da kafeteryada taciz iddiası! Çalışanlar fark etti, sopayla dövdü         
09:34
Sağlık çalışanı istedi, Bakan Koca tüm 112 personeline aşure gönderdi Sağlık çalışanı istedi, Bakan Koca tüm 112 personeline aşure gönderdi         
08:09
Hollanda Özgürlük Partisi Başkanı Geert Wilders'tan skandal karikatür paylaşımı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Hollanda Özgürlük Partisi Başkanı Geert Wilders'tan skandal karikatür paylaşımı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "terörist" dedi         
07:37
Kick boksun Türkiye'deki öncülerinden Tarık Solak vefat etti Kick boksun Türkiye'deki öncülerinden Tarık Solak vefat etti         
22:21
Eski kocasını öldürüp tandırda yakan kadın tutuklandı, ifadesinde cinayeti detaylarıyla anlattı Eski kocasını öldürüp tandırda yakan kadın tutuklandı, ifadesinde cinayeti detaylarıyla anlattı         
20:54
Azerbaycan tarafından etkisiz hale getirilen İHA'da PKK şüphesi Azerbaycan tarafından etkisiz hale getirilen İHA'da PKK şüphesi         
19:16
Kuveyt ve Katar'da Hazreti Muhammed'e saygısızlık yapan Fransa'nın ürünlerine boykot Kuveyt ve Katar'da Hazreti Muhammed'e saygısızlık yapan Fransa'nın ürünlerine boykot         
17:31
TRT'den, Erdoğan'ın konuşması sırasında ekranda çıkan anlamsız harflerle ilgili açıklama TRT'den, Erdoğan'ın konuşması sırasında ekranda çıkan anlamsız harflerle ilgili açıklama         
15:53
Şafak Sezer, lüks villasını 9 milyon 700 bin TL'ye satışa çıkardı Şafak Sezer, lüks villasını 9 milyon 700 bin TL'ye satışa çıkardı         
15:50
Aydın'da esrarengiz olay! Arılar, Arapça yazılar yazıp kovanlarını terk ediyor Aydın'da esrarengiz olay! Arılar, Arapça yazılar yazıp kovanlarını terk ediyor         
14:38
10 yıllık evliliğini tek celsede bitiren oyuncu Mustafa Üstündağ, yeni aşka yelken açtı 10 yıllık evliliğini tek celsede bitiren oyuncu Mustafa Üstündağ, yeni aşka yelken açtı         
13:56
Dolandırıcılar, banka kartını kiralamak için aylık bin lira teklif ettiler Dolandırıcılar, banka kartını kiralamak için aylık bin lira teklif ettiler         
12:21
Erkek yolcu, yüzüne tüküren kadın yolcuyu hareket halindeki otobüsten aşağı attı Erkek yolcu, yüzüne tüküren kadın yolcuyu hareket halindeki otobüsten aşağı attı         
11:31
Görevini kötüye kullanan doktor, 17 yaşındaki öğrencisiyle cinsel ilişkiye girip çıplak fotoğraflarını istedi Görevini kötüye kullanan doktor, 17 yaşındaki öğrencisiyle cinsel ilişkiye girip çıplak fotoğraflarını istedi         
09:57
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.10.2020 11:18:50. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika: Çocukların gökyüzündeki eğlenceli uçuşları kameraya yansıdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei