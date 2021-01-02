Son dakika haberi! Çocukların kardan doğum günü pastası - Son Dakika

Son dakika haberi! Çocukların kardan doğum günü pastası
02.01.2021 09:41
Bir son dakika haberine göre Çocukların kardan doğum günü pastası Hakkari Yeni Mahallede bir araya gelen çocuklar arkadaşlarına kardan doğum günü pastası yaparak sürpriz yaptılar.
Çocukların kardan doğum günü pastası
HAKKARİ - Hakkari Yeni Mahallede bir araya gelen çocuklar arkadaşlarına kardan doğum günü pastası yaparak sürpriz yaptılar.
Yeni Mahalle 1430 sokakta bir araya gelen çocuklar 10 yaşındaki arkadaşları Hüseyin İrdem'in doğum günü olması nedeniyle kardan 3 katlı doğum günü pastası yaparak kendisine sürpriz yaptılar.
Arkadaşları Hüseyin'i dışarı davet eden çocuklar iyi ki doğdun Hüseyin tezahüratlarında bulundular. Mutluluğu gözlerinden okunan İrdem, büyük uğraş sonucu kendisine doğum günü sürpriz yapan arkadaşlarına teşekkür etti.
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