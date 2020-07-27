Son dakika... Çocukların kum havuzu isteği gerçekleşti - Son Dakika

Çocukların kum havuzu isteği gerçekleşti

ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde parkta oyun oynayan çocukların sosyal medyadan kum havuzu isteği gerçekleşti.

Ayvanat Mahalle'sinde bulunan Gökkuşağı Parkında toprak zeminde oynayan küçük çocuklar; 'Başkanım parkımıza kum havuz istiyoruz' videosu çekerek sosyal medyadan paylaştı. Videonun yayınlanmasının ardından Siverek Belediye Başkanı Şeyhmus Aydın, çocukların talebinin karşılanarak parka kum havuzu yapılması talimatını verdi. Talimatın ardından ekipler parka giderek kum havuzunu inşa etti. İş makinesi ile kum doldurulan havuzda oynayan çocuklar da duyarlılığından dolayı başkana teşekkür etti.