Son dakika! Çocukların yaptığı "23 Nisan" resimleri Cumhurbaşkanı, Milli Eğitim Bakanı ve milletvekillerine gönderildi - Son Dakika

Türkiye ve Romanya'dan okulların ortaklığında hayata geçirilen eTwinning projelerinin katılımcıları olan çocukların, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla yaptıkları resimler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ve milletvekillerine gönderildi.

"Sihirli Pencerem", "Kukla Arkadaşlarım" ve "Ukulelem Elim Bestem Dilinde" isimli eTwinning projelerine katılan Türkiye'den 35 okulda 288, Romanya'dan da bir okuldan 25 anaokulu öğrencisi, Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM) açılışının 101. yılı ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla resim yaptı.

Projede yer alan Havza Vakıfbank Ortaokulu ana sınıfından 19 öğrenci de kendi resimlerinin yanı sıra Romanya'dan yaşıtlarının gönderdiği resimleri zarflara koyduktan sonra pullarını yapıştırdı ve zarfların üzerine boyayla el baskısı yaptı.

Üzerine, "Ulu Önder Atatürk'ün ülkelerin geleceği olan çocuklara armağan ettiği TBMM'nin açılış günü olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızın 101. yılı kapsamında minik öğrencilerimizin düşüncelerini aktardıkları resimleri proje öğretmenleri olarak takdim ederiz. Sevgi ve saygılarımızla." yazan zarflar, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bakan Selçuk ve milletvekillerine ulaştırılmak üzere okula gelen PTT görevlisine teslim edildi.

Havza Milli Eğitim Müdürü Uğur Sağlam, AA muhabirine, 23 Nisan'ın Cumhuriyet tarihinin temelini oluşturması nedeniyle çok önemli bir gün olduğunu belirterek, "Geleceğimizin ve egemenliğimizin teminatı olan çocuklarımızın bayramını yürekten kutluyorum. TBMM'nin kuruluşunun 101. yılını kutladığımız bugünlerde sevgi, saygı, hoşgörü ve kardeşlik yeşermesi dileğiyle büyük Türk milletinin bayramı kutlu olsun." dedi.

Havza Vakıfbank Ortaokulu Müdürü Fikret Yavuz da okul olarak eTwinning etkinliğine okul öncesi sınıfı ile katıldıklarını anlatarak, "Öğrencilerimiz Türkiye Büyük Millet Meclisimizin açılışının 101. yılı etkinlikleri kapsamında resimleri Sayın Cumhurbaşkanımıza, Sayın Milli Eğitim Bakanımıza ve Sayın milletvekillerimize göndermek istedi. Öğrencilerimize ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Projede yer alan ana sınıfının öğretmeni Nevin Gürel de etkinliği çocuklara 23 Nisan coşkusunu yaşatmak amacıyla düzenlediklerini söyledi.