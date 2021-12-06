Son dakika: ÇOCUKLARIN YAPTIĞI EBRULAR SERGİLENDİ - Son Dakika

DİYARBAKIR Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Çocuk Şube Müdürlüğü Kreşi'ndeki 4- 6 yaş aracı çocukların öğretmenleriyle beraber yaptığı ebru sanatı sergisi açıldı. Sergiyi gezen Diyarbakır Valisi ve Belediye Başkan Vekili Münir Karaloğlu, 'Eserlerin bir kısmı öğretmenlere ait. Ama önemli olan çocukların ebru sanatı ile tanıştırılmaları, onların ebru sanatını bu yaşta bilmeleri, seyretmeleri çok önemli ve değerlidir' dedi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı'na bağlı Çocuk Şube Müdürlüğü Kreşi'nde eğitim alan 4- 6 yaş aracı çocuklar öğretmenleriyle beraber yıl içerisinde yaptığı ebrular Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezi Sergi salonunda sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Sergiyi gezen Diyarbakır Valisi ve Belediye Başkan Vekili Münir Karaloğlu, öğretmenleriyle beraber ebruları yapan çocuklarla sohbet etti. Sergiyi beğeni ile gezdiğini anlatan Karaloğlu, çocukların bu yaşta sanatla tanıştırılmasının önemli olduğunu belirterek, 'Biz çocuklarımızın, gençlerimizin, kadınlarımızın sosyal hayatta daha çok yer alamsı, bu tip sanatsal faaliyetlerle toplumu rahatlatma konusunda çalışmalarımız var. Bu çalışma da onlardan bir tanesi. Bundan sonra da Büyükşehir Belediyesi olarak hem çocuklarımıza dönük hem de sanatsal alanda faaliyetlerimiz devam edecektir. Eserlerin bir kısmı öğretmenlere ait tabii, yoksa çocukların bu kadar güzel ebru yapmaları çok kolay değil. Ama önemli olan çocukların ebru sanatı ile tanıştırılmaları, onların ebru sanatını bu yaşta bilmeleri, seyretmeleri çok önemli ve değerlidir' diye konuştu.