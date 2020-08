Son dakika! Çocuklarına 'Babanızı aramaya gidiyorum' deyip, selde kaybolan eşini arıyor (9) - Son Dakika

KARAİSMAİLOĞLU: YARALARI SARMAK İÇİN VAR GÜCÜMÜZLE ÇALIŞACAĞIZ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Giresun'da sel felaketini vurduğu Yağlıdere ilçesinde incelemelerde bulundu. Bakan Karaismailoğlu, "Bölgede geniş bir çalışma yaptık. bütün ekiplerimizle beraber ulaştırma ve altyapı ekibi olarak, 22 Ağustos akşamından beri bu taraftayız, Giresun ilindeyiz. Vatandaşımıza burada yardımcı olmak için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Ana hatlarda ara yollarda herhangi bir sıkıntımız yok. Bu yolları hizmete verdik. Köy yollarında bir kısım sıkıntılarımız var. İnşallah onları da kısa sürede çözmek için uğraşıyoruz" dedi.

'226 KİLOMETRELİK YOL AĞI ETKİLENDİ'Bakan Karaismailoğlu, sağanak yağışın Giresun genelinde 226 kilometrelik yol ağı üzerisinde etkili olduğunu söyleyerek, "Yolların bir kısmında çökmeler, istinat duvarlarında yıkılmalar. Bazı köprülerde de hem yıkılma hem hasar tespit edildi. Bu hasar tespit çalışmaları belli bir aşamaya geldi. İmalatları konusundaşu an çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah hafta sonu da yeni imalatlara başlayıp, vatandaşlarımızın normal hayata dönüşünü en kısa sürede sağlamak için, bütün ekibimiz olarak, Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü olarak canla başla çalışıyoruz. Vatandaşımızın yanındayız. Onlara moral motivasyon verirken, kendi çalışan bakanlık personelimize de güç veriyoruz, destek veriyoruz. Vatandaşımızın bir an önce daha güzel günlere, normal yaşantısına ulaşması için elimizden gelen her şeyi en kısa zamanda yapacağız. Bunun bilinci ile bütün arkadaşlarımız büyük bir özveri ile çalışıyorlar" diye konuştu. 'ULAŞIM AKSI AÇISINDAN DAHA İYİ BİR KONFORA ULAŞTIRACAĞIZ'22 Ağustos'ta başlayan yağmurların Giresun genelinde 5 vadide etkili olduğunu dile getiren Bakan Karaismailoğlu, "Bunlardan Bulancak Vadisi yine Yağlıdere Vadisi, Dereli Vadisi ve Soğukpınar- Espiye Yolu ve yine Tirebolu Doğankent ve Torul 'a ulaşan yol aksı üzerinde ciddi hasar meydana geldi. Bunların en etkilisi tabi Dereli Vadisi'nde meydana geldi. Dereli şehir içinde büyük bir hasar meydana getirdi. Hasar, derenin ve afetin taşıdığı molozlar ve tahribat, şu an kaldırılmak üzere. İnşallah kaldırıldıktan sonra köprü imalatlarımıza başlayıp, Dereli'yi eskisinden daha iyi bir ulaşım aksı açısından daha iyi bir konfora ulaştıracağız. Bunu da vatandaşlarımıza anlattık. Yine en etkili olan bölgelerden bir tanesi de Espiye-Soğukpınar Yolu. Burada yol güzergahı üzerinde ciddi hasarlar var. Yol üzerindeki tahkimatlarda ve duvarlarda ciddi şekilde hasarlar oluştu. Bunları da en kısa zamanda tasarlayıp, imalatlarına başlayacağız. İnşallah bundan sonra böyle bir afet yaşandığında, böyle bir tahribatın yaşanmaması için daha güçlü imalatlar yapacağız" dedi. 'EN KISA ZAMANDA İMALATLARI BİTİRECEĞİZ'Bakan Karaismailoğlu, büyük hasarlardan bir tanesinin de Tirebolu-Doğankent Yolu üzerinde olduğunu belirterek "Maalesef şehitlerimizin olduğu yerde de menfezin göçmesiyle ve yolun göçmesiyle birlikte yaşanan elim kaza sonucu şehitlerimiz olmuştu. Burada da çok geniş, açıklıklı bir köprü imalatına hafta sonu itibariyle başlayacağız. İnşallah en kısa zamanda bunların imalatlarını bitirip, vatandaşımızın hizmetine sokacağız. Doğankent yolunda, şu anda mevcut eski yol üzerinden ihtiyaç karşılanmaktadır. İnşallah yolumuz bittiğinde daha konforlu bir yola ulaşacaklar. Vatandaşlarımızla milletle sürekli istişare halindeyiz. İnşallah onlara bir çare olmak için buralardayız. Arkadaşlarımız özveriyle çalışıyorlar. Bu afetin yaralarını en kısa zamanda saracağız, bundan herkesin emin olması gerekiyor. Vatandaşın yanındayız. Sürekli onlara da bilgi veriyoruz" şeklinde konuştu. 'İLETİŞİMDE BİR SIKINTI YOK'

İletişim alanında herhangi bir sıkıntı olmadığını söyleyen Bakan Bakan Karaismailoğlu,"Yine iletişim alanında da Turkcell, Vodafone, Türktelekom onlar da burada ekiplerini kurdular. Herhangi bir iletişim aksaması yaşamadık. İnşallah onlarda özveri ile çalışıyorlar. Vatandaşımızın iletişim noktasında herhangi bir sıkıntısı yok. Şimdi yine toplantılarımız devam edecek. Arkadaşlarımızın arazide çalışmalarını, ofislerimizde topluyoruz. Şu an sondajlar başladı, projeler bir taraftan çiziliyor. İnşallah en kısa zamanda, arazide bu hareketlenme gözükecek" dedi.

Tolga SAĞLAM-Selay SAYKAL-Nurullah CABRİ/GİRESUN, -