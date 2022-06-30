Çocuklarına bakacağı sırada karşıdan gelen araçla kafa kafaya çarpıştı: 6 aylık bebek öldü, 4 kişi yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

Çocuklarına bakacağı sırada karşıdan gelen araçla kafa kafaya çarpıştı: 6 aylık bebek öldü, 4 kişi yaralandı

30.06.2022 08:28

Çocuklarına bakacağı sırada karşıdan gelen araçla kafa kafaya çarpıştı: 6 aylık bebek öldü, 4 kişi yaralandı Dikkatini dağıtan çocuklarıyla ilgilenen annenin kullandığı otomobil arşı yönden gelen araçla kafa kafaya çarpıştı Denizli'nin Tavas ilçesinde çocuklarının dikkatini dağıttığı...

Çocuklarına bakacağı sırada karşıdan gelen araçla kafa kafaya çarpıştı: 6 aylık bebek öldü, 4 kişi yaralandı

Dikkatini dağıtan çocuklarıyla ilgilenen annenin kullandığı otomobil arşı yönden gelen araçla kafa kafaya çarpıştı

DENİZLİ - Denizli'nin Tavas ilçesinde çocuklarının dikkatini dağıttığı için direksiyon hakimiyetini kaybettiği iddia edilen annenin kullandığı otomobil, karşı yönden gelen araç ile kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 6 aylık bebek hayatını kaybetti, 4 kişi ise yaralandı.

Kaza, Tavas ilçesine bağlı Pınarlar Yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; iş bitimi sonrası dükkandan eve gitmek için yola çıkan Yunus D. idaresindeki 20 AGD 943 plakalı otomobil, ilçeden Aydoğdu Mahallesine doğru giden Gülsüm E. hakimiyetindeki araç ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle iki araç da hurdaya dönerken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden sağlık görevlileri, sürücü Yunus D., babası Halil İ.D. ile diğer araçta bulunan Gülsüm E. ve oğlu Mustafa A. E.'yi yaralı olarak hastaneye kaldırırken, 6 aylık Ela E.'nin ise hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma Olay Yeri İnceleme ekiplerinin yapmış olduğu çalışmalar ardından hurdaya dönen araçlar yol üzerinden kaldırıldı.

Öte yandan; annenin çocuklarının dikkatini kaybetmesi sonucu aracın kontrolünü kaybettiği iddia edildi. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

YORUMLAR
500
Son dakika haber... Karşıdan gelen araçla kafa kafaya çarpıştı: 6 aylık bebek öldü, 4 kişi yaralandı Son dakika haber... Karşıdan gelen araçla kafa kafaya çarpıştı: 6 aylık bebek öldü, 4 kişi yaralandı Denizli'de son 1 haftada 116 trafik kazası meydana geldi Denizli'de son 1 haftada 116 trafik kazası meydana geldi
Kaynak: İHA

Denizli, Tragger, 3. Sayfa, Yerel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Çocuklarına bakacağı sırada karşıdan gelen araçla kafa kafaya çarpıştı: 6 aylık bebek öldü, 4 kişi yaralandı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
00:32 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi TBMM Genel Kurulunda kabul edildi
00:27 Akaryakıta üst üste indirim! Motorinin litre fiyatı bugün 84 kuruş düştü
00:11 DİSK, asgari ücret taleplerini açıkladı: Ekim ayında da asgari ücrete zam yapılması isteniyor
00:08 Galatasaray'dan çok konuşulacak sponsorluk anlaşması! Katar Airways ile stat isim hakkı için görüşülüyor
23:45 İmamoğlu'nun esnafla yaşadığı diyalog gündem oldu! Vatandaşı ikna edemeyince sonunda pes etti
23:20 Lille'nin yeni teknik direktörü ünlü Portekizli hoca Paulo Fonseca oldu
22:30 Romelu Lukaku, 113 milyon euro ile tekrar İtalya Serie A devi Inter'de
22:26 Malatya'nın Hekimhan ilçesi 4.5 büyüklüğündeki deprem ile sarsıldı
22:03 TBMM Plan Bütçe Komisyonu'nda önerge değişikliği: En düşük emekli maaşı 3 bin 500 TL olacak
21:44 Komaya girmeden önce Galatasaraylı olan adam, uyandığında artık Fenerbahçeliydi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.06.2022 09:13:02. #1.13#
SON DAKİKA: Çocuklarına bakacağı sırada karşıdan gelen araçla kafa kafaya çarpıştı: 6 aylık bebek öldü, 4 kişi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement