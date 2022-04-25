Son dakika: ÇOCUKLARININ GÖZÜ ÖNÜNDE EŞİNİ ÖLDÜRMÜŞTÜ, KOMŞULARI YAŞANANLARI ANLATTI - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika: ÇOCUKLARININ GÖZÜ ÖNÜNDE EŞİNİ ÖLDÜRMÜŞTÜ, KOMŞULARI YAŞANANLARI ANLATTI

25.04.2022 03:09

Son dakika gündem haberine göre BAŞAKŞEHİR'de, Şemsettin T. kavga ettiği eşi Sema T.'yi, 3 çocuğunun gözü önünde bıçaklayarak öldürdü.

BAŞAKŞEHİR'de, Şemsettin T. kavga ettiği eşi Sema T.'yi, 3 çocuğunun gözü önünde bıçaklayarak öldürdü. Olayın ardından Şemsettin T. Gözaltına alındı. Çiftin komşuları İrfan Özkaya, Kendi çocuklarından biri dışarıda top oynarken, iki çocuğu da yanındayken eşinin boğazını kesmiş. Çocuğunun dışarıdan görüp koşmasıyla mahalleli olayı fark etmiş. 'Babam annemi öldürdü' diye içeriye gitmiş dedi.

Olay, dün Başakşehir Güvercintepe Mahallesi Kayyum Sokak'ta saat 22.00 sıralarında meydana geldi. Şemsettin T. ve eşi Sema T. arasında tartışma çıktı. Şemsettin T., iki çocuğunun gözleri önünde karısı Sema T.'yi bıçakladı. Ardından cama çıkıp çığlık atarak yardım isteyen eşini tekrar bıçaklayıp öldürdü. O sırada dışarıda oyun oynayan çiftin üç çocuğundan biri, annesinin çığlıkları üzerine eve koştu. Şemsettin T., eşini öldürdükten sonra polisi arayıp kendini ihbar etti. İhbar üzerine olay yerine gelen polis şüpheliyi gözaltına aldı.

BABAM ANNEMİ ÖLDÜRDÜ' DİYE İÇERİ GİTMİŞ

Çiftin komşuları İrfan Özkaya, Üst komşusuyuz. Herhangi bir şikayetlerini duymadık. 10 gün önceye kadar aralarında kavga çıkıyordu, ekipler gelip gidiyordu. Kendi çocuklarından biri dışarıda top oynarken, iki çocuğu da yanındayken eşinin boğazını kesmiş. Çocuğunun dışarıdan görüp koşmasıyla mahalleli olayı fark etmiş. 'Babam annemi öldürdü' diye içeriye gitmiş. Ardından kendini ihbar etmiş diye konuştu.

Faik Kartop ise Bu evi yeni satın almışlar. Adam çalışmıyormuş. Aralarında tartışma çıkmış, kadın camdan yardım istemiş dedi.

Son dakika: ÇOCUKLARININ GÖZÜ ÖNÜNDE EŞİNİ ÖLDÜRMÜŞTÜ, KOMŞULARI YAŞANANLARI ANLATTI
Son dakika: ÇOCUKLARININ GÖZÜ ÖNÜNDE EŞİNİ ÖLDÜRMÜŞTÜ, KOMŞULARI YAŞANANLARI ANLATTI
Son dakika: ÇOCUKLARININ GÖZÜ ÖNÜNDE EŞİNİ ÖLDÜRMÜŞTÜ, KOMŞULARI YAŞANANLARI ANLATTI
Son dakika: ÇOCUKLARININ GÖZÜ ÖNÜNDE EŞİNİ ÖLDÜRMÜŞTÜ, KOMŞULARI YAŞANANLARI ANLATTI

YORUMLAR
500
Eşini 3 çocuğunun gözü önünde öldürdü! Komşular perdedeki kan izini çarşafla kapadı Eşini 3 çocuğunun gözü önünde öldürdü! Komşular perdedeki kan izini çarşafla kapadı Medipol Başakşehir yenilmezlik serisini 4 maça çıkardı Medipol Başakşehir yenilmezlik serisini 4 maça çıkardı

Başakşehir, kavga, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika: ÇOCUKLARININ GÖZÜ ÖNÜNDE EŞİNİ ÖLDÜRMÜŞTÜ, KOMŞULARI YAŞANANLARI ANLATTI - Son Dakika


Son Dakika
00:46 Adana Demirspor-Trabzonspor karşılaşmasının hakeminden tartışmalı penaltı hakkında gündem olan itiraf
00:23 İçişleri Bakanı Soylu, Van-İran sınır hattına örülecek 295 kilometrelik duvarın 2023'te bitirileceğini açıkladı
00:21 Macron'dan, Eyfel Kulesi önünde zafer konuşması: Birçok yurttaşım beni desteklemek için değil, aşırı sağı engellemek için bana oy verdi
00:00 Seda Sayan, 7. kez evlendi! İşte nikahtan paylaşılan ilk fotoğraf
23:52 Rıdvan Dilmen, Galatasaray'ın Altay'ı 1-0 yendiği maç hakkında konuştu: Kesinlikle bu hafta anlaşmanız lazım
23:49 CHP lideri Kılıçdaroğlu, Bakan Dönmez'in "Gittiği evde elektrik var" sözlerine karşılık ev sahibinin videosunu paylaştı: Elektriğim dün geldi
23:16 Arıza yapan tırını tamir etmek istemişti! Ukraynalı şoför sıkışarak can verdi
23:15 Uğur Dündar'dan Ekrem İmamoğlu'na tepki toplayan Fenerbahçe çağrısı: Sosyal medya paylaşımlarınız üzüyor
23:05 Antalya'nın 6 maçlık galibiyet serisine Kayserispor son verdi!
22:37 Galatasaray, İzmir'de Kerem Aktürkoğlu'yla galibiyeti aldı! Altay'ın ise umutları tükendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.04.2022 03:16:18. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika: ÇOCUKLARININ GÖZÜ ÖNÜNDE EŞİNİ ÖLDÜRMÜŞTÜ, KOMŞULARI YAŞANANLARI ANLATTI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement