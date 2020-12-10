Cinnet getiren kadın, 3 çocuğunun gözü önünde kocasını 22 yerinden bıçaklayarak öldürdü - Son Dakika

Cinnet getiren kadın, 3 çocuğunun gözü önünde kocasını 22 yerinden bıçaklayarak öldürdü

10.12.2020 00:47
Cinnet getiren kadın, 3 çocuğunun gözü önünde kocasını 22 yerinden bıçaklayarak öldürdü, System.String[]

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşayan 3 çocuk annesi kadın, tartıştığı kocasını çocuklarının gözü önünde 22 bıçak darbesiyle öldürdü.

Bodrum'un Yalı Mahallesi Defne sokakta oturan 38 yaşındaki Şerife Demir ile 38 yaşındaki Vedat Demir henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma yaşadı. Bir anda cinnet getiren Şerife Demir eline aldığı bıçakla 3 çocuğunun gözleri önünde eşi Vedat Demir'i bıçaklamaya başladı. 22 bıçak darbesi alan adam evin salonunda yere yığıldı.

AMBULANSTA HAYATINI KAYBETTİ

Demir'in çocukları ve komşuları 112 acil ekiplerini arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Demir'i ilçede bulunan özel bir hastaneye götürdü. Yolda kalbi duran 3 çocuk babası Demir yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri Şerife Demir'i gözaltına aldı.

Olayın ardından Bodrum Cumhuriyet savcısı cinayetin işlendiği evde incelemelerde bulundu. Demir'in cansız bedeni ise kesin ölüm nedenin belirlenmesi için Muğla Adli Tıp kurumuna gönderildi.

Cinnet getiren kadın, 3 çocuğunun gözü önünde kocasını 22 yerinden bıçaklayarak öldürdü
Cinnet getiren kadın, 3 çocuğunun gözü önünde kocasını 22 yerinden bıçaklayarak öldürdü
Cinnet getiren kadın, 3 çocuğunun gözü önünde kocasını 22 yerinden bıçaklayarak öldürdü
Cinnet getiren kadın, 3 çocuğunun gözü önünde kocasını 22 yerinden bıçaklayarak öldürdü
Cinnet getiren kadın, 3 çocuğunun gözü önünde kocasını 22 yerinden bıçaklayarak öldürdü
Cinnet getiren kadın, 3 çocuğunun gözü önünde kocasını 22 yerinden bıçaklayarak öldürdü
Cinnet getiren kadın, 3 çocuğunun gözü önünde kocasını 22 yerinden bıçaklayarak öldürdü

Bodrum, Kadın, Çocuk, Muğla, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Cinnet getiren kadın, 3 çocuğunun gözü önünde kocasını 22 yerinden bıçaklayarak öldürdü - Son Dakika


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