Son Dakika | Çocuklarının gözünün önünde karısını öldüren zanlı yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Son Dakika | Çocuklarının gözünün önünde karısını öldüren zanlı yakalandı

03.10.2022 10:49
Son Dakika | Çocuklarının gözünün önünde karısını öldüren zanlı yakalandı

Son dakika haberi: Isparta'da iki çocuğunun gözü önünde eşini vurarak öldüren Sezer Işık jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Isparta'da iki çocuğunun gözü önünde eşini vurarak öldüren Sezer Işık jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Olay, Isparta merkeze bağlı Büyükgökçeli köyünde dün akşam meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evli ve iki çocuk sahibi çift, 13 ve 15 yaşındaki çocuklarıyla birlikte köyde bulunan ağıla çıktı. Kısa süre içerisinde çift arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Sezer Işık (38) çocuklarının gözü önünde eşi Yadigar Işık'ı(40) silahla vurdu. Olayın ardından Sezer Işık olay yerinden kaçtı. Jandarma ekiplerinin geniş çaplı çalışması sonucu Sezer Işık Isparta Eğirdir yolu Okuyanlar mevkisinde yakalanarak gözaltına alındı. - ISPARTA

YORUMLAR
500
Isparta'da feci olay! Kavga ettiği eşini çocuklarının önünde öldürdü Isparta'da feci olay! Kavga ettiği eşini çocuklarının önünde öldürdü Son dakika haberi... İspir'de korkutan yangın Son dakika haberi... İspir'de korkutan yangın
Kaynak: İHA

Büyükgökçeli, Jandarma, Isparta, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son Dakika | Çocuklarının gözünün önünde karısını öldüren zanlı yakalandı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
10:22 Galatasaray Başkanvekili Erden Timur: Yusuf Demir'in Türk statüsünde sayılmaması anayasanın 10. maddesine aykırı
10:12 Döviz haftaya yükselişle başladı! Dolar 18,56 TL, euro 18,17 TL'den işlem görüyor
10:03 Malatya'da duvar kalınlığı 1 metre olan asırlık evleri görenler şaşkınlığını gizleyemiyor
10:04 TÜİK eylül ayı enflasyon verilerini açıkladı! Aylık bazda yüzde 3,08, yıllık bazda yüzde 83,45 oldu
10:00 Sakarya'da halı saha maçı yaparken kalp krizi geçiren 29 yaşındaki genç hayatını kaybetti
09:51 Çobanın drone ile imtihanı! Nacak fırlattı
09:43 Kalça frikiği veren Ajda Pekkan'ı eleştiren kullanıcıya Seren Serengil'den yanıt: İnan kalçası seninkinden yukarıdadır
09:36 Galatasaray'da Mauro Icardı gerçeği! İzinsiz Arjantin'e gittiği öne sürülmüştü
09:33 Sivasspor, 136 gündür galibiyet yüzü göremedi
09:27 CHP lideri Kılıçdaroğlu seçim için tarih verdi: Büyük ihtimalle mayıs ayı içinde olabilir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.10.2022 10:56:33. #1.12#
SON DAKİKA: Son Dakika | Çocuklarının gözünün önünde karısını öldüren zanlı yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement