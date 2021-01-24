Son dakika! Çocuklarının yolunu gözleyen aileler, kısıtlamaya rağmen nöbetteler - Son Dakika

Son dakika! Çocuklarının yolunu gözleyen aileler, kısıtlamaya rağmen nöbetteler

24.01.2021 11:04

Son dakika haberlerine göre Çocuklarının yolunu gözleyen aileler, kısıtlamaya rağmen nöbetteler Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde evlat nöbeti başlatan aileler, İçişleri Bakanlığınca uygulanan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasının...

Çocuklarının yolunu gözleyen aileler, kısıtlamaya rağmen nöbetteler

DİYARBAKIR - Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde evlat nöbeti başlatan aileler, İçişleri Bakanlığınca uygulanan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde de eylemlerine kaldıkları otelde devam ediyor.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'dan itibaren farklı illerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde başlatılan evlat nöbeti eylemi, 510'uncu gününde de sürüyor. HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan aileler, evlat nöbetine İçişleri Bakanlığı tarafından duyurulan ve tüm yurtta uygulanan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde de kaldıkları otelde devam etti. Bitlis'in Göroymak ilçesinden HDP Diyarbakır il binası önüne gelerek oturma eylemine katılan Ekrem Gökkuş, 2014 yılında henüz 12 yaşında simit satarken terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırılan oğlu Okan Gökkuş için oturma eylemine katıldığını söyledi. Gökkuş, "Kısıtlama da olsa, kar, kış, taş bile yağsa umurumuzda değil. Biz burada eylemimize devam ediyoruz. Çocuğumuzu buradan almadan gitmiyoruz. Oğlum Okan devletimize, askerlerimize nerede fırsat bulursan teslim ol, bir an evvel gel artık gücümüz kalmadı. Ne gece gecemiz, ne de gündüz gündüzümüz, seni bekliyoruz. Lütfen bir an evvel gel, seni çok özledik gel artık yeter" dedi.

Son dakika! Çocuklarının yolunu gözleyen aileler, kısıtlamaya rağmen nöbetteler
Son dakika! Çocuklarının yolunu gözleyen aileler, kısıtlamaya rağmen nöbetteler
Son dakika! Çocuklarının yolunu gözleyen aileler, kısıtlamaya rağmen nöbetteler
Son dakika! Çocuklarının yolunu gözleyen aileler, kısıtlamaya rağmen nöbetteler

Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, Terör, PKK, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika! Çocuklarının yolunu gözleyen aileler, kısıtlamaya rağmen nöbetteler - Son Dakika


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