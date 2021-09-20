Üye Girişi
Son Dakika | "Çocuklarınıza diş fırçalamayı 2 yaşından itibaren öğretin" çağrısı - Son Dakika

Son Dakika | "Çocuklarınıza diş fırçalamayı 2 yaşından itibaren öğretin" çağrısı

20.09.2021 13:12
Son Dakika |

Son dakika haber... Ordu Üniversitesi (ODÜ) Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Varol Çanakçı, velilere ilk başta önereceği şeyin, çocuklarının ağız hijyenine dikkat etmeleri, diş fırçalamayı öğretmeleri, onları teşvik etmeleri ve en azından yatmadan önce dişlerini fırçalatmalarının çok önemli olduğunu bildirdi.

Ordu Üniversitesi (ODÜ) Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Varol Çanakçı, velilere ilk başta önereceği şeyin, çocuklarının ağız hijyenine dikkat etmeleri, diş fırçalamayı öğretmeleri, onları teşvik etmeleri ve en azından yatmadan önce dişlerini fırçalatmalarının çok önemli olduğunu bildirdi.

Çanakçı, AA muhabirine, çocuklarda diş ve ağız bakımının ileriki yaşları da etkilediğini ve ailelerin bu konuda duyarlı olması gerektiğini söyledi.

Küçük yaşta diş fırçalamanın çok önemli olduğunu ifade eden Çanakçı, "Velilerimize ilk başta önereceğim şey; çocuklarının ağız hijyenine dikkat etmeleri, diş fırçalamayı öğretmeleri, onları teşvik etmeleri ve en azından yatmadan önce dişlerin fırçalatmaları çok önemli. Tabii gıda olarak da karbonhidrattan, şekerden uzak durmaları gerekir. Proteinden zengin gıdalarla, sebzelerle beslenmeleri önemli. Bunlar diş çürüğü bakımından engelleyici tedbirler." dedi.

Okula götürülen beslenme çantalarındaki gıdaların doğru seçilmesi gerektiğini anlatan Çanakçı, süt gibi mamulleri de içtikten hemen sonra mutlaka dişlerini fırçalamaları konusunda çocukların eğitmesinin önemli olduğunu vurguladı.

Çanakçı, diş sorunlarının, çocukların okul başarısını etkileyebileceğine dikkat çekerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Diş ağrısı, ağrıların en büyüğünden biri. Özellikle pulpitis ağrısı, gece uyandıran bir ağrı. Çocuklarda da maalesef çürüğe bağlı aynı ağrı oluşmakta. Onun için çocukların elbette hem çalışmalarını engeller hem de psikolojilerini etkiler. Bu nedenle aileler tedbirli davranmaları, herhangi bir çürüğü olduğunda da en başında fakülteye başvurmaları gerekiyor. Daha ilerlememesi için çocuk hekimliği bölümüne uğramalarını ve burada tedavilerini yaptırmalarını istiyoruz."

"Tatlıyı yedikten sonra fırçalamalarını yapmaları gerekir"

Çanakçı, tatlı tüketimini herkes gibi çocukların da sevdiğini belirten Çanakçı, şu değerlendirmede bulundu:

"Çocuklar tatlıları sevebilirler. Herkes tatlıyı seviyor. Bunda bir mahsur yok fakat mesele şu, tatlıyı yedikten sonra fırçalamalarını yapmaları gerekir. Yani tatlı yedikten sonra bir iki saat içerisinde eğer fırçalama yapılırsa o tatlının dişler üzerinde bıraktığı zerrecikler bakteriler tarafından tükenemez. Onun için de bakteriler o bölgede koloni oluşturup dişe zararlı hale gelemezler. Yani ne yerse yesin ister tatlı ister tuzlu, fırçaladıktan sonra bir iki sonra o bakteriler tamamen uzaklaştığı için herhangi bir beslenmenin bu kadar büyük bir etkisi olmayacağını düşünüyorum."

Süt dişlerinin önemli olduğunu, alttan gelen dişlere rehberlik ettiği gibi alttan gelen dişlerin de normal kavisle sıralanmasına neden olduğunu anlatan Çanakçı, süt dişlerinin erken çekilmesi halinde alttan gelen dişin başka yerlerden çıkmak zorunda kaldığını kaydetti.

Bu erken çekimin diş dizilimlerinde bozukluklara neden olduğunun altını çizen Çanakçı, "Bunu engellemenin en iyi yolu diş dizelerine dikkat etmek. Yani erken çekimler yapılmaması, erken tedavilerinin yapılması ve çekilen dişin yerine de koruyucu olarak yer tutucuların konulması gerekiyor ki dişler geldiğinde normal yerlerinde sürebilsinler, o diş arkına yerlerini alabilsinler. Onun için süt dişi çok önemli." diye konuştu.

Çanakçı, korkan ve küçük yaşta olan çocuklar için de fakültelerinde genel anestezi altında haftada bir gün tedavi yapabildiklerini dile getirdi.

"Günde bir defa bile olsa fırçalama çocukların dişlerini, diş etlerini koruyacaktır"

Beslenmeyle birlikte ağız bakımının da başladığına işaret eden Çanakçı, "Çünkü gerçekten ağız bakımı çok önemli. Ağız florasındaki değişiklikler vücudun her tarafını zarara uğratabiliyor. Bu yönüyle çocuklar 2 yaşında da olsa ebeveynleri onlara önce diş fırçalamayı göstermeli." ifadesini kullandı.

Ebeveynlerin çocuklar için özel yapılmış renkli oyuncak barındıran, sevdiği karakteri gösteren fırçalarla çocukları özendirmesi gerektiğini vurgulayan Çanakçı, "Yani diş fırçalama 2 yaşında başlıyor. Eğer çocuk yapamıyorsa motor yetenekleri olmadığı için ebeveynler kendi elleriyle fırçalamalı. Çünkü bakteri çocuk büyük dinlemiyor. Diş üzerine yerleştiği an hemen orada bir koloni oluşturuyor ve orada dişi etkilemeye çalışıyor. Çocukların da dişi günde bir veya iki defa fırçalanmalı. Vakit bulunursa iki, olmazsa bile günde bir defa bile olsa fırçalama çocukların dişlerini, diş etlerini koruyacaktır." şeklinde konuştu.

"Yatmadan önce süt için yatın" diye bir söylem olduğunu anımsatan Çanakçı, "Sütünüzü için, fakat dişinizi fırçalayın yatın. Çünkü o süt içerisinde yine bakterilerin sevdiği bir sürü elementer seviyede besinler var. Onun için onlar diş ünitelerine de çok kolay yapışıyor. Bu yönüyle yatmadan önce fırçalama önemli." dedi.

Çanakçı, dişler fırçalanmadığında bakteri popülasyonunun artarak diş minesinin ya da diş etinin içerisine nüfus edeceğini belirterek, bu durum ilerledikçe diş sinirlerine kadar ulaşabildiğini ve bunu engellemek için fırça kullanımının önem arz ettiğini sözlerine ekledi.

Diş Hekimliği Fakültesi, Ordu, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Sağlık Son Dakika | 'Çocuklarınıza diş fırçalamayı 2 yaşından itibaren öğretin' çağrısı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Mini elbisesi ile teknede poz veren Demet Özdemir'e ilk yorum sevgilisi Oğuzhan Koç'tan geldi 12:58 Mini elbisesi ile teknede poz veren Demet Özdemir'e ilk yorum sevgilisi Oğuzhan Koç'tan geldi Seranın kapısını açık gören koca, içeride eşinin cesedini buldu 12:20 Seranın kapısını açık gören koca, içeride eşinin cesedini buldu Erdoğan'ın da katılacağı BM Genel Kurulu'nda korona endişesi patlak verdi! İşte alınan tüm önlemler 12:07 Erdoğan'ın da katılacağı BM Genel Kurulu'nda korona endişesi patlak verdi! İşte alınan tüm önlemler
Sazan sarmalı taktiğiyle 34 kişiyi dolandıran karı-koca, lüks hayat yaşarken yakayı ele verdi 11:49 Sazan sarmalı taktiğiyle 34 kişiyi dolandıran karı-koca, lüks hayat yaşarken yakayı ele verdi Bülent Ersoy canlı yayında mikrofonu açık unuttu, sözleri programa damga vurdu: Son program kovulduk 11:41 Bülent Ersoy canlı yayında mikrofonu açık unuttu, sözleri programa damga vurdu: Son program kovulduk TOKİ indirim kampanyası yarın başlıyor! Başvuran yüzde 22 indirim alacak 11:26 TOKİ indirim kampanyası yarın başlıyor! Başvuran yüzde 22 indirim alacak
Yorumculuk yapan Volkan Demirel'in Galatasaray ve Morutan hakkındaki yorumlarına tepki yağıyor 11:21 Yorumculuk yapan Volkan Demirel'in Galatasaray ve Morutan hakkındaki yorumlarına tepki yağıyor Alanyaspor Teknik Direktörü Bülent Kokrmaz ve Galatasaray Yardımcı Antrenörü Necati Ateş arasında gerginlik yaşandı 10:46 Alanyaspor Teknik Direktörü Bülent Kokrmaz ve Galatasaray Yardımcı Antrenörü Necati Ateş arasında gerginlik yaşandı

Son Dakika Haberleri
13:16 Cristiano Ronaldo, golleriyle Manchester United'ı sırtladı, Messi için ise sezon kabus gibi başladı
12:58 Mini elbisesi ile teknede poz veren Demet Özdemir'e ilk yorum sevgilisi Oğuzhan Koç'tan geldi
12:53 Kumar operasyonunda 46 kişi yakalandı! 'süngücü kadınlar' detayı ise dikkat çekti.
12:36 Ölüm geliyorum dedi! Aşı karşıtı gazeteci, koronavirüsten yaşamını yitirdi
12:19 Seranın kapısını açık gören koca, içeride eşinin cesedini buldu
12:14 Eren operasyonlarında iki terörist etkisiz hale getirildi! Turuncu ve gri kategoride aranıyorlardı
12:07 Süper Lig'de 6. haftayı yönetecek hakemler netleşti! İşte maçlara yapılan atamalar
12:06 Erdoğan'ın da katılacağı BM Genel Kurulu'nda korona endişesi patlak verdi! İşte alınan tüm önlemler
11:41 Bülent Ersoy canlı yayında mikrofonu açık unuttu, sözleri programa damga vurdu: Son program kovulduk
11:20 Yorumculuk yapan Volkan Demirel'in Galatasaray ve Morutan hakkındaki yorumlarına tepki yağıyor
Cristiano Ronaldo, golleriyle Manchester United'ı sırtladı, Messi için ise sezon kabus gibi başladı Cristiano Ronaldo, golleriyle Manchester United'ı sırtladı, Messi için ise sezon kabus gibi başladı         
13:17
Kumar operasyonunda 46 kişi yakalandı! 'süngücü kadınlar' detayı ise dikkat çekti. Kumar operasyonunda 46 kişi yakalandı! 'süngücü kadınlar' detayı ise dikkat çekti.         
12:54
Süper Lig'de 6. haftayı yönetecek hakemler netleşti! İşte maçlara yapılan atamalar Süper Lig'de 6. haftayı yönetecek hakemler netleşti! İşte maçlara yapılan atamalar         
12:08
Sel mağduru gençten örnek davranış: Fazla ödenen 750 bin lirayı devlete iade etti Sel mağduru gençten örnek davranış: Fazla ödenen 750 bin lirayı devlete iade etti         
12:04
Cinsel ilişki için anlaştığı genç kızı gömen öğretmen, delil yetersizliğinden serbest bırakıldı Cinsel ilişki için anlaştığı genç kızı gömen öğretmen, delil yetersizliğinden serbest bırakıldı         
11:46
Rusya'da 8 kişinin öldüğü üniversite saldırısının görüntüleri ortaya çıktı! Saldırgan, Rusya'da 8 kişinin öldüğü üniversite saldırısının görüntüleri ortaya çıktı! Saldırgan, "Elimde silah var, istediğimi yaparım" diye paylaşım yapmış         
11:38
Domuz zannettiği kardeşini kazara öldürdü, aynı tüfekle kendini vurdu Domuz zannettiği kardeşini kazara öldürdü, aynı tüfekle kendini vurdu         
11:24
İstanbul'da öğrencileri fişleyen Bahçeşehir Koleji, Zonguldak'ta da plansız kararı ile yüzlerce veliyi mağdur etti İstanbul'da öğrencileri fişleyen Bahçeşehir Koleji, Zonguldak'ta da plansız kararı ile yüzlerce veliyi mağdur etti         
10:50
Rusya'da bir üniversiteye kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlendi: 3 ölü, 4 yaralı Rusya'da bir üniversiteye kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlendi: 3 ölü, 4 yaralı         
10:40
Yapılan ankette erken seçime karşı olanların içinde ciddi sayıda muhalif seçmen yer aldı Yapılan ankette erken seçime karşı olanların içinde ciddi sayıda muhalif seçmen yer aldı         
10:31
Kağıt toplayıcısı gencin son nefesini verdiği anlar kameralara yansıdı Kağıt toplayıcısı gencin son nefesini verdiği anlar kameralara yansıdı         
09:58
Ateşli Silahlar Yönetmeliği 19'uncu kez değişti! Artık bu mesleklerde ruhsatlı silah alabilecek Ateşli Silahlar Yönetmeliği 19'uncu kez değişti! Artık bu mesleklerde ruhsatlı silah alabilecek         
09:50
Galatasaray taraftarın Galatasaray taraftarın "Formayı çıkar" tepkisine Ömer Bayram, "Eyvallah" diyerek formasını yere attı         
09:30
İran'lı bilim insanı Muhsin Fahrizade'nin, 1600 kilometre uzaktan yapay zekayla öldürüldüğü öne sürüldü İran'lı bilim insanı Muhsin Fahrizade'nin, 1600 kilometre uzaktan yapay zekayla öldürüldüğü öne sürüldü         
08:08
Ustabaşının boğazına bıçak dayayarak 5 saat rehin alan garsondan savunma: Öldürme kastım yoktu Ustabaşının boğazına bıçak dayayarak 5 saat rehin alan garsondan savunma: Öldürme kastım yoktu         
07:52
Çelik, Buket Saygı'ya mesaj atan Kadir İnanır hakkında konuştu: Sevgilimi tacizden hüküm giyen biri Çelik, Buket Saygı'ya mesaj atan Kadir İnanır hakkında konuştu: Sevgilimi tacizden hüküm giyen biri         
21:35
Gelin adayı Solmaz, Seda Sayan'ın konserinde süper minisiyle kalça dansı yaptı Gelin adayı Solmaz, Seda Sayan'ın konserinde süper minisiyle kalça dansı yaptı         
19:49
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.09.2021 13:23:17. #1.11#
SON DAKİKA: Son Dakika | "Çocuklarınıza diş fırçalamayı 2 yaşından itibaren öğretin" çağrısı - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement