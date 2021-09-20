Ordu Üniversitesi (ODÜ) Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Varol Çanakçı, velilere ilk başta önereceği şeyin, çocuklarının ağız hijyenine dikkat etmeleri, diş fırçalamayı öğretmeleri, onları teşvik etmeleri ve en azından yatmadan önce dişlerini fırçalatmalarının çok önemli olduğunu bildirdi.

Çanakçı, AA muhabirine, çocuklarda diş ve ağız bakımının ileriki yaşları da etkilediğini ve ailelerin bu konuda duyarlı olması gerektiğini söyledi.

Küçük yaşta diş fırçalamanın çok önemli olduğunu ifade eden Çanakçı, "Velilerimize ilk başta önereceğim şey; çocuklarının ağız hijyenine dikkat etmeleri, diş fırçalamayı öğretmeleri, onları teşvik etmeleri ve en azından yatmadan önce dişlerin fırçalatmaları çok önemli. Tabii gıda olarak da karbonhidrattan, şekerden uzak durmaları gerekir. Proteinden zengin gıdalarla, sebzelerle beslenmeleri önemli. Bunlar diş çürüğü bakımından engelleyici tedbirler." dedi.

Okula götürülen beslenme çantalarındaki gıdaların doğru seçilmesi gerektiğini anlatan Çanakçı, süt gibi mamulleri de içtikten hemen sonra mutlaka dişlerini fırçalamaları konusunda çocukların eğitmesinin önemli olduğunu vurguladı.

Çanakçı, diş sorunlarının, çocukların okul başarısını etkileyebileceğine dikkat çekerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Diş ağrısı, ağrıların en büyüğünden biri. Özellikle pulpitis ağrısı, gece uyandıran bir ağrı. Çocuklarda da maalesef çürüğe bağlı aynı ağrı oluşmakta. Onun için çocukların elbette hem çalışmalarını engeller hem de psikolojilerini etkiler. Bu nedenle aileler tedbirli davranmaları, herhangi bir çürüğü olduğunda da en başında fakülteye başvurmaları gerekiyor. Daha ilerlememesi için çocuk hekimliği bölümüne uğramalarını ve burada tedavilerini yaptırmalarını istiyoruz."

"Tatlıyı yedikten sonra fırçalamalarını yapmaları gerekir"

Çanakçı, tatlı tüketimini herkes gibi çocukların da sevdiğini belirten Çanakçı, şu değerlendirmede bulundu:

"Çocuklar tatlıları sevebilirler. Herkes tatlıyı seviyor. Bunda bir mahsur yok fakat mesele şu, tatlıyı yedikten sonra fırçalamalarını yapmaları gerekir. Yani tatlı yedikten sonra bir iki saat içerisinde eğer fırçalama yapılırsa o tatlının dişler üzerinde bıraktığı zerrecikler bakteriler tarafından tükenemez. Onun için de bakteriler o bölgede koloni oluşturup dişe zararlı hale gelemezler. Yani ne yerse yesin ister tatlı ister tuzlu, fırçaladıktan sonra bir iki sonra o bakteriler tamamen uzaklaştığı için herhangi bir beslenmenin bu kadar büyük bir etkisi olmayacağını düşünüyorum."

Süt dişlerinin önemli olduğunu, alttan gelen dişlere rehberlik ettiği gibi alttan gelen dişlerin de normal kavisle sıralanmasına neden olduğunu anlatan Çanakçı, süt dişlerinin erken çekilmesi halinde alttan gelen dişin başka yerlerden çıkmak zorunda kaldığını kaydetti.

Bu erken çekimin diş dizilimlerinde bozukluklara neden olduğunun altını çizen Çanakçı, "Bunu engellemenin en iyi yolu diş dizelerine dikkat etmek. Yani erken çekimler yapılmaması, erken tedavilerinin yapılması ve çekilen dişin yerine de koruyucu olarak yer tutucuların konulması gerekiyor ki dişler geldiğinde normal yerlerinde sürebilsinler, o diş arkına yerlerini alabilsinler. Onun için süt dişi çok önemli." diye konuştu.

Çanakçı, korkan ve küçük yaşta olan çocuklar için de fakültelerinde genel anestezi altında haftada bir gün tedavi yapabildiklerini dile getirdi.

"Günde bir defa bile olsa fırçalama çocukların dişlerini, diş etlerini koruyacaktır"

Beslenmeyle birlikte ağız bakımının da başladığına işaret eden Çanakçı, "Çünkü gerçekten ağız bakımı çok önemli. Ağız florasındaki değişiklikler vücudun her tarafını zarara uğratabiliyor. Bu yönüyle çocuklar 2 yaşında da olsa ebeveynleri onlara önce diş fırçalamayı göstermeli." ifadesini kullandı.

Ebeveynlerin çocuklar için özel yapılmış renkli oyuncak barındıran, sevdiği karakteri gösteren fırçalarla çocukları özendirmesi gerektiğini vurgulayan Çanakçı, "Yani diş fırçalama 2 yaşında başlıyor. Eğer çocuk yapamıyorsa motor yetenekleri olmadığı için ebeveynler kendi elleriyle fırçalamalı. Çünkü bakteri çocuk büyük dinlemiyor. Diş üzerine yerleştiği an hemen orada bir koloni oluşturuyor ve orada dişi etkilemeye çalışıyor. Çocukların da dişi günde bir veya iki defa fırçalanmalı. Vakit bulunursa iki, olmazsa bile günde bir defa bile olsa fırçalama çocukların dişlerini, diş etlerini koruyacaktır." şeklinde konuştu.

"Yatmadan önce süt için yatın" diye bir söylem olduğunu anımsatan Çanakçı, "Sütünüzü için, fakat dişinizi fırçalayın yatın. Çünkü o süt içerisinde yine bakterilerin sevdiği bir sürü elementer seviyede besinler var. Onun için onlar diş ünitelerine de çok kolay yapışıyor. Bu yönüyle yatmadan önce fırçalama önemli." dedi.

Çanakçı, dişler fırçalanmadığında bakteri popülasyonunun artarak diş minesinin ya da diş etinin içerisine nüfus edeceğini belirterek, bu durum ilerledikçe diş sinirlerine kadar ulaşabildiğini ve bunu engellemek için fırça kullanımının önem arz ettiğini sözlerine ekledi.