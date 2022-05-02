Çocuklarıyla bayramlaşmaya giden şahıs, eski eşini bıçaklayarak öldürdü - Son Dakika
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Çocuklarıyla bayramlaşmaya giden şahıs, eski eşini bıçaklayarak öldürdü

02.05.2022 23:14

Aksaray'da 26 yaşındaki bir kadın, bayram dolayısıyla 2 çocuğunu görmeye gelen eski eşi tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Cinayet zanlısı, olay yerinden kaçtıktan bir süre sonra polise teslim oldu.

Güzelyurt ilçesinde Bilal G., bayram nedeniyle 7 yaşındaki kızı ve 5 yaşındaki oğlunu görmek için boşandığı eşi Zeynep Koyun'un birlikte yaşadığı dedesi Cavit Koyun'un evine gitti. Bilal G. ve eski eşi Zeynep Koyun arasında, iddiaya göre çocukları nedeniyle tartışma çıktı.

EŞİ BIÇAKLAYARAK ÖLDÜRDÜ

Tartışmanın büyümesi üzerine Bilal G., eşi Koyun'a bıçakla saldırdı. Göğsünden aldığı 2 bıçak darbesiyle kanlar içinde yere yığılan Zeynep Koyun, ihbar üzerine çağrılan ambulansla Güzelyurt Devlet Hastanesine kaldırıldı. Zeynep Koyun, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

BİR SÜRE SONRA TESLİM OLDU

Olay yerinden kaçan Bilal G. ise bir süre sonra İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek teslim oldu. Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen Bilal G., sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Çocuklarıyla bayramlaşmaya giden şahıs, eski eşini bıçaklayarak öldürdü
Çocuklarıyla bayramlaşmaya giden şahıs, eski eşini bıçaklayarak öldürdü
Çocuklarıyla bayramlaşmaya giden şahıs, eski eşini bıçaklayarak öldürdü
Çocuklarıyla bayramlaşmaya giden şahıs, eski eşini bıçaklayarak öldürdü
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Zeynep Koyun, Cinayet, Aksaray, Bayram, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Çocuklarıyla bayramlaşmaya giden şahıs, eski eşini bıçaklayarak öldürdü - Son Dakika


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