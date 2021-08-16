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Son dakika... Çocukluğundaki oyuncak özlemi koleksiyon sahibi yaptı - Son Dakika

Son dakika... Çocukluğundaki oyuncak özlemi koleksiyon sahibi yaptı

16.08.2021 11:01
Son dakika... Çocukluğundaki oyuncak özlemi koleksiyon sahibi yaptı, System.String[]

Gelen son dakika haberine göre Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Aksalur köyünde yaşayan 78 yaşındaki Mehmet Çalım, çocukluğundan beri içinde kalan oyuncak hevesini, yıllardır biriktirip evinin çeşitli bölümlerine yerleştirdiği oyuncaklar, ev aksesuarları ve müzik aletleriyle gideriyor.

Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Aksalur köyünde yaşayan 78 yaşındaki Mehmet Çalım, çocukluğundan beri içinde kalan oyuncak hevesini, yıllardır biriktirip evinin çeşitli bölümlerine yerleştirdiği oyuncaklar, ev aksesuarları ve müzik aletleriyle gideriyor.

Vatani görevini yaptıktan sonra 23 yaşında gurbetçi olarak gittiği Hollanda'da liman işçiliğinden emekli olan Çalım, yaklaşık 30 yıldır gelirinin bir kısmını, çocukluk tutkusu olan model araba, biblo, müzik aleti, takı, antika malzemeler ve birbirinden farklı oyuncaklara ayırıyor.

Köyündeki evinin bahçesi ve odalarında yaptırdığı raflarda sergilediği objelere gözü gibi bakan Çalım, gününün büyük bölümünü koleksiyonundaki parçaların bakım ve temizliğiyle geçiriyor.

Çalım, AA muhabirine, çocukluğunda hiç oyuncağı olmadığını, o dönem, tarladan aldığı pancarı teker gibi taktığı ağaç parçalarını sürerek kendince oyunlar ürettiğini belirtti.

Henüz 7 yaşındayken babasına ait büyükbaş hayvanları meraya götürmeye başladığını ve ailesine yardım edebilmek için çalıştığından oyuna vakit ayıramadığını kaydeden Çalım, işçi olarak gittiği Hollanda'da uğraşmaktan keyif aldığı malzeme ve oyuncakları biriktirme imkanı bulduğunu ifade etti.

Koleksiyonunda çeşitli ülkelere özgü müzik aletlerinden oyuncaklara kadar çok sayıda parçanın bulunduğunu aktaran Çalım, "Çocukluğumda kendi oyuncaklarımızı kendimiz yapardık. O zamandan içime bu oyuncak hevesi düşmüştü. Hollanda'da çalışırken oyuncak pazarları kurulurdu oradan topladım. Sahip olduklarımın yüzde 80'ini oradan getirdim. Ben bunlara çocuk gözüyle bakıp zevk alıyorum." dedi.

"Para kazanma maksatlı değil, zevk için"

Kimi zaman hoşuna giden bir oyuncak veya objeye verdiği ücret kadar tamirat parası da ödediğini dile getiren Çalım, hayatının sonuna kadar çocukluk tutkusu eşyalarla bir arada olmak istediğini söyledi.

Keyif aldığı için koleksiyonuna yeni parçalar eklemeye devam ettiğini anlatan Çalım, şöyle konuştu:

"Bunlara bakmaktan zevk alıyorum. 30 yıldır birike birike bu kadar oldu. Her sabah baktığımda aynı keyfi alıyorum. Birçok müzik aleti var ama nasıl çalındığını bilmiyorum. Üç tane de sazım var. Birini geçenlerde Nevşehir'den 250 liraya alıp 230 liraya tamir ettirdim, taktım duvara. 'Sen ölünce bunlar ne olacak?' diyorlar. Ben ölene kadar zevk alayım öldükten sonra kim ne yaparsa yapsın. Belediye başkanı 'bir göz yer vereyim, oraya taşı' derse kabul edebilirim ama parayla bir şey vermem. Bunlar, para kazanma maksatlı değil, zevk için. Bazen 'bu kadar parayı neden bunlara veriyorsun' diyenler de oluyor. İçimden ne geliyorsa onu yaparım."

Yaşının 80'e yaklaştığını, hala çevre köylere gidip farklı objeler aradığını belirten Çalım, sağlığı yerinde olduğu sürece arayışını devam ettireceğini anlattı.

Son dakika... Çocukluğundaki oyuncak özlemi koleksiyon sahibi yaptı
Son dakika... Çocukluğundaki oyuncak özlemi koleksiyon sahibi yaptı
Son dakika... Çocukluğundaki oyuncak özlemi koleksiyon sahibi yaptı
Son dakika... Çocukluğundaki oyuncak özlemi koleksiyon sahibi yaptı
Son dakika... Çocukluğundaki oyuncak özlemi koleksiyon sahibi yaptı

Nevşehir, Aksalur, oyunlar, Müzik, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika... Çocukluğundaki oyuncak özlemi koleksiyon sahibi yaptı - Son Dakika


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