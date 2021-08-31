Çocukluk hayalini gerçekleştirdi, biçerdöveri gelin arabası yaptı - Son Dakika

Çocukluk hayalini gerçekleştirdi, biçerdöveri gelin arabası yaptı

Düğün için süslenen biçerdöver görenleri gülümsetti

ESKİŞEHİR - Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde düğün töreni düzenleyen bir çift, gelin arabası olarak tercih ettikleri biçerdöveri süsleyerek tur attı.

Seyitgazi ilçesine bağlı Göknebi Mahallesi'nde yaşayan Melih Uğurlu ve Özlem Büyükkaragöz çifti, düzenledikleri düğün töreni ile evlendi. Gelin arabası için çocukluk hayalini gerçekleştirmek isteyen damat Uğurlu, farklı bir olaya imza atarak biçerdöveri süsledi. Gelin arabası olarak hazırlanan biçerdöverin ön camına asılan "Ömrümün Hasatı" yazısı ise görenleri gülümsetti. Sandalyeye çıkarak gelinlikle biçerdövere binmeye çalışan Büyükkaragöz'e, damat ve çevredekiler tarafından yardım edildi. Mutlu çift, çevredekilerin şaşkın bakışları ve yoğun ilgisiyle konvoy düzenledi.