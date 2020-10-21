Son dakika: Code.YapıKredi Girişimcilik Sohbetleri beşinci bölümüyle devam ediyor

Yapı Kredi'nin kodlamayı geniş kitlelere öğretmeyi ve fintech ekosisteminin büyümesini amaçlayan programı Code.YapıKredi'nin, girişimcilikle ilgilenenleri bu ekosistemdeki uzmanlarla buluşturarak, onların hikayesini dinleme ve öğrenme fırsatı sunduğu "Code.YapıKredi Girişimcilik Sohbetleri" ilgi çeken içerikleriyle devam ediyor.

Yapı Kredi'den yapılan açıklamaya göre, moderatörlüğünü Startups.watch kurucusu Serkan Ünsal'ın üstlendiği programın beşinci bölümünün konuğu, Türkiye başta olmak üzere İtalya, İspanya ve İngiltere'de 13 şehirde ev ve ofislere profesyonel temizlik hizmeti sunan Mutlubiev.com ve Cleanzy'nin kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Tayga Baltacıoğlu olacak.

Mutlubiev ve Cleanzy özelinde Tayga Baltacıoğlu'nun girişimcilik serüveninin konuşulacağı program, bugün saat 20.00'de Yapı Kredi'nin Youtube ve Facebook hesapları üzerinden izleyicilerle buluşacak.

Pandeminin girişimcilik üzerinde etkilerinin ve dijital dünyanın geleceğinin konuşulduğu Code.YapıKredi Girişimcilik Sohbetleri ile 7'den 70'e herkesin ilgisini çekecek içerikler yıl sonuna kadar farklı konukların katılımlarıyla sürdürülmeye devam edecek.