Son Dakika: Çok sevdiği bisikleti canından etti

Son dakika haberleri... Çok sevdiği bisikleti canından etti Rampa aşağı inen 13 yaşındaki bisikletli çocuk düşerek feci şekilde can verdi Bursa'nın Gemlik ilçesinde bisikleti ile rampa aşağı inerken düşen çocuk bisikletin direksiyonunun karnına batması sonucunda hayatını kaybetti.

Çok sevdiği bisikleti canından etti Rampa aşağı inen 13 yaşındaki bisikletli çocuk düşerek feci şekilde can verdi BURSA - Bursa'nın Gemlik ilçesinde bisikleti ile rampa aşağı inerken düşen çocuk bisikletin direksiyonunun karnına batması sonucunda hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre, olay Orhanniye Mahallesi Kumla Caddesi üzerinde meydana geldi. Gemlik istikametinden Küçük Kumla istikametine bisikleti ile seyreden 13 yaşındaki Mehmet Kantar yokuş aşağıya indiği sırada freni tutmayınca yol üzerindeki bir traktör römorkuna çarpıp düştü. Çarpmanın etkisiyle bisikletin direksiyon demiri karnına saplanan Kantar ağır yaralı halde kaldırıldığı Gemlik Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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