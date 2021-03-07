Son dakika gündem: "Çok yüksek risk" kategorisindeki Konya'da, polisler 63 noktada denetim yapıyor - Son Dakika

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Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk haritasına göre, "Çok yüksek risk" kategorisinde yer alan Konya'da, cadde ve sokaklarda sessizlik hakim olurken, polis ekipleri şehrin merkezindeki denetimlerini arttırdı.

Kentte kısıtlama kapsamındaki vatandaşlar dışarı çıkmadı. Sokaklarda izinli olarak işlerine gidenler dışında, kimsenin olmadığı görüldü.

Konya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentin birçok noktasında İçişleri Bakanlığı'nın yeni genelgesi çerçevesinde kısıtlama denetimi gerçekleştirdi.

Polis, sürücülerin izin belgelerini ve kimliklerini incelendi, yasağa uymayanlara ihlalden işlem yapıldı. Polis, şehir giriş-çıkışlarının da dahil olduğu 63 ayrı noktada, denetimlerini sürdürüyor.

Kentte dün yoğunluğun yaşandığı Alaaddin Bulvarı ve Mevlana Meydanı'ndaki caddelerde sessizliğin hakim olduğu gözlendi.