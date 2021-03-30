Son dakika gündem: 'Çok yüksek riskli' Konya'da, lokanta ve kafelerde yarı kapasiteli hizmet - Son Dakika

Son dakika gündem: 'Çok yüksek riskli' Konya'da, lokanta ve kafelerde yarı kapasiteli hizmet

30.03.2021 16:56
Son dakika gündem: 'Çok yüksek riskli' Konya'da, lokanta ve kafelerde yarı kapasiteli hizmet, System.String[]

Son dakika habere göre 'Çok yüksek riskli' Konya'da, lokanta ve kafelerde yarı kapasiteli hizmetKONYA'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında sadece paket servis ve 'gel- al' hizmeti verilen lokanta ve kafeler, yeni düzenlemeyle yüzde 50 kapasiteli olarak açıldı.

'Çok yüksek riskli' Konya'da, lokanta ve kafelerde yarı kapasiteli hizmet

KONYA'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında sadece paket servis ve 'gel- al' hizmeti verilen lokanta ve kafeler, yeni düzenlemeyle yüzde 50 kapasiteli olarak açıldı. Vali Vahdettin Özkan, "Esnafımızdan ve hemşehrilerimizden ricamız, kurallara uymalarıdır. Ben inanıyorum ki kurallara harfiyen uyarsak tam kapasiteye geçebiliriz" dedi.

Vaka sayısının fazla olması ve 'çok yüksek riskli' iller arasında yer alması nedeniyle lokanta ile kafelerin paket servis veya 'gel- al' hizmeti verdiği Konya'da, yeni düzenlemeyle yüzde 50 kapasiteli hizmete başlandı. Vali Vahdettin Özkan, koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan kurallara tam anlamıyla uyulması çağrısında bulunarak, şunları söyledi:

"Bu virüsü el birliğiyle hep birlikte defedeceğiz. Tabi bu dünyada, Türkiye'de ve Konya'mızda olan bir gerçek. Bunun bir tıbbi ayağı var. Sağlık Bakanlığı'mızın oluşturmuş olduğu, dünyada örnek gösterebileceğimiz sağlık altyapımızın olması çok büyük bir avantaj. Tüm herkese düşen sorumluluk var; maske, mesafe ve hijyen zaten artık her birimizin bildiği kural. HES kodunun yaygın olarak kullanılması önemli. Biz oluşturduğumuz eylem planıyla sağlık personeline yardımcı olmak amacıyla emniyet, jandarma, belediyemiz ve tüm kamu kurum kuruluşlarımızla pozitif olan bir vakaya, kimlerle teması olduğuna 3 saatte ulaşıyoruz. Normalde bunun Türkiye ortalaması, 8 saattir. Konya'mızda uyguladığımız değişik sektör ve alanlarla 'Virüsün sebebi nedir?' gibi sorularla analizlerin yapılması ve bunun üzerine 'Yapmamız gereken nedir?' diyerek müdahale ediyoruz. Hükümetimizin almış olduğu kararlar çerçevesinde kafeler ve lokantalar kurallara uyarak yüzde 50 kapasiteyle müşterilerini ağırlamaya başladı. Esnafımız ve hemşehrilerimizden ricamız, kurallara uymaları. Kurallara uyarsak tam kapasiteye geçebileceğimize ben inanıyorum. Tedbirleri elden bırakmayalım, maske takarak sadece kendi sağlımızı değil kamunun da sağlığını korumuş olacağız" 'AŞI, YOĞUN BAKIM VE VEFAT SAYILARINI AZALTIYOR'Covid-19 aşısının önemine de değinen Vali Özkan, "Her birimize düşen, kurallara uymaktır. Aşı sırası gelenlerin hızlıca aşı olmaları, olmazsa olmazlarımızdır. En önemli güvence mekanizmamız aşıdır. Aşı, yoğun bakım ve vefat sayılarını azaltıyor. Yaşı büyük olanlarda yüzde 75 aşılarını yapmış olduk. 70 ile 80 yaş aralığına baktığımızda ise bu oran yüzde 80'in üzerinde. Aşı oranlarına baktığımız zaman iyi durumdu olduğumuzu söyleyebilirim" dedi.Uzun zaman sonra müşteri ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren lokanta sahibi Yaşar Gürbüz ise "Yüzde 50 de olsa da esnaf için iyi bir şey oldu; ama ramazan ayında yine kapatacağız. Bayrama kadar tam kapalı kalıp, bayramdan sonra da tamamen açılsak daha iyi olurdu. Müşteriler gelmeye tereddüt ediyor" diye konuştu.

(Görüntü dökümü-----------------------------------------Konya Valisinin esnaf ziyaretiVatandaşlardan görüntüLokantada garsonun servisiKonya Valisi Vahdettin Özkan'ın konuşmasıEsnaf röpartojGenel ve detay(KJ: Haber-Kamera: Adem YILDIZ, Salih BÜYÜKSAMANCI/KONYA, )

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Son dakika gündem: 'Çok yüksek riskli' Konya'da, lokanta ve kafelerde yarı kapasiteli hizmet
Son dakika gündem: 'Çok yüksek riskli' Konya'da, lokanta ve kafelerde yarı kapasiteli hizmet
Son dakika gündem: 'Çok yüksek riskli' Konya'da, lokanta ve kafelerde yarı kapasiteli hizmet
Son dakika gündem: 'Çok yüksek riskli' Konya'da, lokanta ve kafelerde yarı kapasiteli hizmet
Son dakika gündem: 'Çok yüksek riskli' Konya'da, lokanta ve kafelerde yarı kapasiteli hizmet

Vahdettin Özkan, Koronavirüs, Türkiye, Konya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: 'Çok yüksek riskli' Konya'da, lokanta ve kafelerde yarı kapasiteli hizmet - Son Dakika


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