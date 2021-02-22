Çöken binadan kurtarılan 7 yaşındaki Azra, Başkan Gökhan Yüksel'i ziyaret etti - Son Dakika

Çöken binadan kurtarılan 7 yaşındaki Azra, Başkan Gökhan Yüksel'i ziyaret etti

22.02.2021 17:58

Çöken binadan kurtarılan 7 yaşındaki Azra, Başkan Gökhan Yüksel'i ziyaret etti Kartal'da 6 Şubat 2019'da çöken Yeşilyurt Apartmanı'nın enkazından 19 saat sonra kurtarılan, geçirdiği 55 ameliyatın ardından fizik tedavi süreci devam eden 7 yaşındaki Azra Havva Tekgöz ile ailesi, Kartal...

Çöken binadan kurtarılan 7 yaşındaki Azra, Başkan Gökhan Yüksel'i ziyaret etti

İSTANBUL - Kartal'da 6 Şubat 2019'da çöken Yeşilyurt Apartmanı'nın enkazından 19 saat sonra kurtarılan, geçirdiği 55 ameliyatın ardından fizik tedavi süreci devam eden 7 yaşındaki Azra Havva Tekgöz ile ailesi, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'i ziyaret etti. Azra ve ailesiyle muhabbet eden Başkan Yüksel, minik Azra'ya nasihatlerde de bulundu.

Kartal'da 6 Şubat 2019 tarihinde Yeşilyurt Apartmanın çökmesiyle 21 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi de yaralı kurtarıldı. Enkazdan kurtarılanlardan biri de, 19 saat sonra yaralı olarak kurtarılan 7 yaşındaki Azra Havva Tekgöz. Olayın ardından yaklaşık 2 yıllık süreçte 55 ameliyat geçiren ve şu an Kartal Belediyesi'nin sağladığı lojistik destek ile fizik tedavisine devam eden Azra'yı, babası Fethi Tekgöz ve annesi Nazan Tekgöz ile beraber, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel makamında ağırladı. Minik Azra ve ailesiyle muhabbet eden Başkan Yüksel, Azra'ya derslerinde başarılı olması ve anne babasını seven ve sayan bir çocuk olması yönünde nasihatlerde bulundu. Minik Azra ile anne ve babası, Başkan Gökhan Yüksel ile fotoğraf da çektirdi.

Çöken binadan kurtarılan 7 yaşındaki Azra, Başkan Gökhan Yüksel'i ziyaret etti
Çöken binadan kurtarılan 7 yaşındaki Azra, Başkan Gökhan Yüksel'i ziyaret etti
Çöken binadan kurtarılan 7 yaşındaki Azra, Başkan Gökhan Yüksel'i ziyaret etti
Çöken binadan kurtarılan 7 yaşındaki Azra, Başkan Gökhan Yüksel'i ziyaret etti

Gökhan Yüksel, Yeşilyurt, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Çöken binadan kurtarılan 7 yaşındaki Azra, Başkan Gökhan Yüksel'i ziyaret etti - Son Dakika


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