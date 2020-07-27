Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, çevre dostu özelliği ile 200 bin metrekare alana sahip Kayseri'nin en büyük asfalt şantiyesinde incelemelerde bulundu.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, çalışmalarla ilgili değerlendirmelerde bulunan Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan'da her zaman en iyi ve en kaliteli hizmeti hedeflediklerini belirtti.

Fen İşleri Müdürlüğü'nün yeni atölyesi olan asfalt şantiyesinde kendi asfaltlarını ürettiklerini anlatan Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

"Kocasinan bölgesinde yol yenileme çalışmaları veya yeni yapılan yollarda dünya standartlarında ürettiğimiz kendi asfaltımızı kullanıyoruz. Çevreci ve modern donanımlara sahip tesisimiz, yüksek kapasiteyle çalışarak, Kocasinan'ımızın her bir bölgesinde ihtiyaçları karşılamaya çalışıyoruz. Fen İşleri Müdürlüğümüz gerek mevcut yolların yenilenmesi gerek yeni açılan yollarla ilçemizi güzelleştirme noktasında gece gündüz demeden sahada çalışıyor. Yaptığımız hizmetler neticesinde ilçemiz daha modern bir görünüme ve daha sağlıklı bir alt yapıya kavuşuyor. Bu noktada gayretli ve özverili çalışan personele teşekkür ediyorum. Kazasız, belasız sağlıkla iyi günlerde vatandaşlarımıza hizmet üretmeye devam ediyoruz."