Son dakika! ÇOMÜ öğrencileri uzaktan eğitimden memnun - Son Dakika

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) öğrencilerinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde oluşturulan uzaktan eğitim sisteminden memnun olduğu bildirildi.

ÇOMÜ'den yapılan açıklamada, koronavirüs salgını nedeniyle eğitim kurumlarında uzaktan eğitim sürecinin başladığı hatırlatıldı.

Bu kapsamda, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından "Üniversitelerde Küresel Salgın Sürecinde Uzaktan Öğretim Uygulamaları Anketi" düzenlendiğinin belirtildiği açıklamada, anket sonuçlarında ÇOMÜ'nün üç kategoride ön sıralarda yer aldığı ifade edildi.

Anketten, öğrencilerin uzaktan eğitim sisteminden memnun olduğu sonucunun çıktığı duyurulan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bağımsız bir araştırma laboratuvarı olan Üniversite Araştırmaları Laboratuvarı (ÜniAr), koronavirüs salgını sürecinde Türkiye'deki devlet üniversiteleri arasında uzaktan eğitim sürecini en iyi yöneten ikinci üniversite olmuştu. ÇOMÜ'nün uzaktan eğitimdeki bu başarısı, 2019-2020 Bahar Yarıyılına yönelik Üniversitemiz Kalite Birimi tarafından düzenlenen 'ders değerlendirme ve öğrenim kazanımları' ile ilgili yaklaşık 600 bin anket cevaplayan öğrencilerimiz tarafından da onaylandı. Memnuniyet derecelerinin aşağıdaki sorularla değerlendirildiği anket verilerine göre koronavirüs salgını döneminde gerçekleştirilen uzaktan ve online eğitim ile uygulamalarından öğrencilerimizin yüksek oranda memnun oldukları görülmüştür. Rekor sayılacak bir katılım ile gerçekleştirilen bu anketi cevaplayan tüm öğrencilerimize, uzaktan eğitime katkı sunan tüm akademik ve idari personelimize teşekkür ederiz."