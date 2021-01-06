Son Dakika | Çöp tenekesi bomba gibi patladı
06.01.2021 20:07
Son dakika haberler... Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir çöp konteynerinde patlama meydana geldi.
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir çöp konteynerinde patlama meydana geldi. Henüz nedeni belirlenemeyen patlama paniğe neden oldu.
Turgutlu ilçesinde Atatürk Mahallesi Setüstü Sokak üzerinde bulunan bir çöp konteynerinde patlama meydana geldi. Patlama sesini duyan vatandaşlar, durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, patlamanın meydana geldiği çöp konteynerinde inceleme yaptı. Ekipler patlamanın nedenini araştırırken, parçalanan çöp konteyneri Turgutlu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından değiştirildi. Polis ekipleri bölgede araştırma yaparken konuyla ilgili soruşturma başlattı. - MANİSA
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