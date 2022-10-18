Son dakika haber... Çorlu Atatürk Havalimanında kaza kırım ve yangın tatbikatı yapıldı - Son Dakika
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Son dakika haber... Çorlu Atatürk Havalimanında kaza kırım ve yangın tatbikatı yapıldı

18.10.2022 17:32

Bir son dakika haberine göre Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki Atatürk Havalimanında kaza kırım ve yangın tatbikatı gerçekleştirildi.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki Atatürk Havalimanında kaza kırım ve yangın tatbikatı gerçekleştirildi.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi ve Çorlu Kaymakamlığı tarafından düzenlenen tatbikatta, senaryo gereği içinde 120 yolcu ve 4 mürettebatın bulunduğu KTY Havayollarına ait Ankara-Çorlu seferini yapan KT 4125 sefer sayılı A-717 tipindeki yolcu uçağı iniş sırasında piste teker koyduğu esnada arka sağ dikme tekeri patladı. İniş takımı kırım yaparak pistte sürüklenen uçak, 0-4 pist başı devamında toprak alana çıkarak sağ kanat üzerine yattı.

Uçağın motor bölümünde yangın başladı.

Yangına, kurtarma ve yangın söndürme araçları müdahale etti. Kurtarma personeli ile Havalimanı Hudut Sağlık Ekibi yaralılara ilk müdahaleyi gerçekleştirdi.

-"Başarılı bir tatbikat oldu"

Çorlu Kaymakamı Mustafa Eldivan, tatbikat sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, faydalı bir tatbikat yapıldığını söyledi.

Çorlu Havalimanının Trakya'nın tek havalimanı olduğunu anımsatan Eldivan, "Devlet Hava Meydanları İşletmemizin genelgesi ve önergeleri doğrultusunda her an bir kaza olacakmış gibi ekiplerimizin hazır ve disiplinli bir şekilde olması gerekir. Su ve kimyasal maddeler ile beraber hava komutanlığımızdan alınan takviye ile beraber başarılı bir tatbikat oldu." dedi.

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Kaynak: AA

Mustafa Kemal Atatürk, Tekirdağ, Çorlu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Çorlu Atatürk Havalimanında kaza kırım ve yangın tatbikatı yapıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haber... Çorlu Atatürk Havalimanında kaza kırım ve yangın tatbikatı yapıldı - Son Dakika
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