Son dakika! ÇORLU BELEDİYESİ'NDE İŞÇİLER SANDIK BAŞINA GİDİP GREV KARARI ALDI - Son Dakika
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Son dakika! ÇORLU BELEDİYESİ'NDE İŞÇİLER SANDIK BAŞINA GİDİP GREV KARARI ALDI

15.04.2022 21:03

Son dakika haberler... TEKİRDAĞ'ın Çorlu Belediyesi'nde toplu iş sözleşmesi görüşmelerinden sonuç çıkmayınca Belediye İş Sendikası grev kararı aldı.

TEKİRDAĞ'ın Çorlu Belediyesi'nde toplu iş sözleşmesi görüşmelerinden sonuç çıkmayınca Belediye İş Sendikası grev kararı aldı. Kararın ardından bugün işçiler arasında sandıklar kurularak yapılan oylamada 133 kişi 'greve hayır', 437 kişi ise 'evet' oyu kullandı.

Çorlu Belediyesi ile Belediye İş Sendikası arasındaki toplu iş sözleşmesi görüşmelerinden sonuç çıkmadı. Bunun üzerine sendika 8 Nisan'da grev kararı aldı. Sendikalı işçiler arasında greve çıkılıp çıkılmayacağı yönünde işçilerin oy kullanmasına karar verildi. Çorlu Belediyesi Düğün Salonu'nda sandıkların kurulmasıyla yapılan oylamada 574 kişi oy kullandı. Açılan sandıklardan 133 'hayır', 437 'evet' oyu çıktı, 4 oy geçersiz sayıldı. İşçiler oylama sonunda grev kararı aldı.

Belediye İş Sendikası Çorlu Şube Başkanı İbrahim Özçelik, uzlaşmaya açık olduklarını söyledi. Bu işi masada bitirmek istediklerini belirten Özçelik, "Grev bizim için bir amaç değil araçtır. Herkese hayırlı olsun. Biz, Çorlu Belediye Başkanımız Ahmet Sarıkurt'a güveniyoruz ve bu işi masada bitireceğimize inanıyoruz. Bu bizim yasal hakkımızdı, grev oylaması yaptık ve arkadaşlar greve evet dediler. Oylama sonuçlarını Ankara genel merkezimize bildireceğiz. Onların alacağı karar doğrultusunda hareket edeceğiz. Son dakikaya kadar uzlaşmaya ve taleplerimizin değerlendirilmesine açığız. Bunu da yönetimden talep ediyorum. Arkadaşlarımın buradaki amacı işi durdurmak ya da hizmette aksama yaşanması değil. Bizler işimize sahip çıkıyoruz, hala görevimizin başındayız. Bu işi de masada bitirmek istiyoruz" diye konuştu.

Görünütü dökümü

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-Oyların açıklanması

-İşçilerin meraklı bekleyişleri

-Sendika başkanı İbrahim Özçelik ile röp.

-Salondan detaylar

-Oyların sayılması Haber-Kamera: Mehmet YİRUN/ÇORLU (Tekirdağ), (DHA)-

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika! ÇORLU BELEDİYESİ'NDE İŞÇİLER SANDIK BAŞINA GİDİP GREV KARARI ALDI - Son Dakika


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