Çorlu Belediyesinde işçiler grev kararı aldı - Son Dakika
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Çorlu Belediyesinde işçiler grev kararı aldı

15.04.2022 14:54

Çorlu Belediyesinde çalışan Belediye İş Sendikası üyeleri arasında yapılan oylamada grev kararı alındı.

Çorlu Belediyesinde çalışan Belediye İş Sendikası üyeleri arasında yapılan oylamada grev kararı alındı.

İlçedeki bir düğün salonunda gerçekleştirilen oylamada işçilerin 437'si grev için "evet", 133'ü ise "hayır" oyu kullandı, 4 oy geçersiz sayıldı.

Belediye İş Sendikası Çorlu Şube Başkanı İbrahim Özçelik, gazetecilere yaptığı açıklamada, üyelerinin büyük çoğunluğunun greve "evet" dediğini söyledi.

Bu konuyu aslında masada çözmek istediklerini vurgulayan Özçelik, şöyle konuştu:

"Grev bizim için bir amaç değil araçtır. Biz Ahmet Sarıkurt başkanımıza güveniyoruz ve bu işi masada bitireceğimize inanıyoruz. Oylama sonuçlarını genel merkezimize bildireceğiz. Onların alacağı karar doğrultusunda hareket edeceğiz. Son dakikaya kadar uzlaşmaya ve taleplerimizin değerlendirilmesine açığız. Bunu da yönetimden talep ediyorum. Arkadaşlarımın buradaki amacı işi durdurmak ya da hizmette aksama yaşanması değil. Bizler işimize sahip çıkıyoruz, hala görevimizin başındayız."

Çorlu Belediyesinde işçiler grev kararı aldı
Çorlu Belediyesinde işçiler grev kararı aldı
Çorlu Belediyesinde işçiler grev kararı aldı

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çorlu Belediyesinde işçiler grev kararı aldı - Son Dakika


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