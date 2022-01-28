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Son Dakika | Çorlu'da aile faciası: 2 ölü - Son Dakika

Son Dakika | Çorlu'da aile faciası: 2 ölü

28.01.2022 00:57
Son Dakika | Çorlu'da aile faciası: 2 ölü

Son dakika habere göre Tekirdağ Çorlu'da cinnet geçirdiği iddia kişi önce eşini sonra kendini vurdu.

Tekirdağ Çorlu'da cinnet geçirdiği iddia kişi önce eşini sonra kendini vurdu.

Olay, Şeyh Sinan Mahallesi Öksüzçeli Sokak üzerindeki bir ikamette meydana geldi. İddiaya göre, eşiyle birlikte yakınlarında kalan kişi cinnet geçirdi. Çocuklarının gözü önünde tabancanın tetiğine basan kişi, önce eşini sonra da kendini vurdu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

İlker Ustaoğulları (27) olay yerinde hayatını kaybederken, hastaneye kaldırılan 22 yaşındaki Esra Ustaoğulları da yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis ve savcının yaptığı incelemelerin ardından İlker Ustaoğulları'nın cenazesi Çorlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. - TEKİRDAĞ

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Tekirdağ, Çorlu, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son Dakika | Çorlu'da aile faciası: 2 ölü - Son Dakika


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